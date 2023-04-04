Коннектикут стал победителем Мартовского безумия

Ранним утром 4 апреля состоялся финальный поединок Мартовского безумия, в котором сошлись Коннектикут Хаскис и Сан-Диего Стэйт.

Команда университета Коннектикута продолжила абсолютную доминацию в этом году и уверенно заполучила пятый титул национальный титул, обыгрыв соперника со счетом 76:59 (36:24, 40:35).

THE UCONN HUSKIES ARE NATIONAL CHAMPIONS 🏆



The Huskies knock off San Diego State 76-59 to win their fifth National Championship in program history 🙌 #NationalChampionship pic.twitter.com/w4iOIZaOPd — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 4, 2023

Самым ценным игроком финала признали форварда Адама Саного, оформившего в финале дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

Коннектикут Хаскис – Сан-Диего Стэйт – 76:59 (36:24, 40:35)

Коннектикут: Ньютон (19 + 10 подборов + 4 передачи), Саного (17 + 10 подборов), Хоукинс (16), Карабан (5 + 5 подборов).

Сан-Диего: Джонсон (14), Трэммелл, Батлер (оба – 14).