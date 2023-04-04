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Баскетбол

Коннектикут стал победителем Мартовского безумия

ЮКонн завоевал свой пятый национальный титул.
Сегодня, 09:59
Коннектикут Хаскис / Getty Images
Коннектикут Хаскис / Getty Images

Ранним утром 4 апреля состоялся финальный поединок Мартовского безумия, в котором сошлись Коннектикут Хаскис и Сан-Диего Стэйт.

Команда университета Коннектикута продолжила абсолютную доминацию в этом году и уверенно заполучила пятый титул национальный титул, обыгрыв соперника со счетом 76:59 (36:24, 40:35).

Самым ценным игроком финала признали форварда Адама Саного, оформившего в финале дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

Коннектикут Хаскис – Сан-Диего Стэйт – 76:59 (36:24, 40:35)

Коннектикут: Ньютон (19 + 10 подборов + 4 передачи), Саного (17 + 10 подборов), Хоукинс (16), Карабан (5 + 5 подборов).

Сан-Диего: Джонсон (14), Трэммелл, Батлер (оба – 14).

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ncaa Мартовское безумие

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