Евролига продлила отстранение росийских клубов
На собрании акционеров было решено продлить санкции.
Баскетбольная Евролига продлила отстранение росийских клубов еще на один сезон, пишет официальный сайт турнира.
Напомним, что после полномашстабного вторжения в феврале 2022 года Евролига отстранила росийские клубы от еврокубков, а также аннулировала все их результаты в сезоне 2021/22.
На собрании акционеров Евролиги было принято соответствующее решение, которое также распространяется и на Еврокубок.
Таким образом цска, зенит и уникс не примут участие в Евролиге, а локомотив-кубань не будет участвовать в Еврокубке.
Ранее, напомним, сообщалось, что Прометей выступит в Латвийско-эстонской лиге в следующем сезоне.