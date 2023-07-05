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Баскетбол

Евролига продлила отстранение росийских клубов

На собрании акционеров было решено продлить санкции.
Сегодня, 10:46
Евролига / euroleague.net
Евролига / euroleague.net

Баскетбольная Евролига продлила отстранение росийских клубов еще на один сезон, пишет официальный сайт турнира.

Напомним, что после полномашстабного вторжения в феврале 2022 года Евролига отстранила росийские клубы от еврокубков, а также аннулировала все их результаты в сезоне 2021/22.

На собрании акционеров Евролиги было принято соответствующее решение, которое также распространяется и на Еврокубок.

Таким образом цска, зенит и уникс не примут участие в Евролиге, а локомотив-кубань не будет участвовать в Еврокубке.

Ранее, напомним, сообщалось, что Прометей выступит в Латвийско-эстонской лиге в следующем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига

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