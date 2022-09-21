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Баскетбол

Норрчепинг Долфинс - Будивельник: прогноз на старт украинского клуба в квалификации Лиги чемпионов

ISPORT рассказывает о перспективах киевского клуба в квалификации ЛЧ.
Сегодня, 16:24
БК Будивельник
БК Будивельник
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В рамках квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов Украину представит киевский Строитель.

В отборе примут участие 24 команды, разделенные на четыре секстета. В каждом секстете команды играют по олимпийской системе – две сеяные команды начинают участие с полуфиналов, четыре несеяных из четвертьфиналов.

Наши баскетболисты по результатам жеребьевки свой первый матч проведут против шведского Норрчепинга Дольфинса. Фаворитом противостояния считается именно украинский коллектив, на победу киевлян букмекеры дают коэффициенты в районе 1,15-1,20, в то время как на их соперника около 5.

Матч в Украине покажет телеканал УНИАН.

Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов в сетке Строителя

Четвертьфиналы

  • 21 сентября. Норчеппинг (Швеция) - Строитель (Украина) - 20:00
  • 21 сентября. Голден Иглз (Косово) - Бенфика (Португалия) - 23:00

Полуфиналы

  • 23 сентября. Норчеппинг/Будивельник - Бамберг (Германия)
  • 23 сентября. Голден Иглз/Бенфика - Керавнос (Кипр)

Финал

  • 25 сентября. Победители полуфиналов

Все матчи сетки будут проходить в столице Португалии Лиссабоне, на домашней арене Бенфики. В основную часть Лиги чемпионов проходит только победитель сетки.

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