Норрчепинг Долфинс - Будивельник: прогноз на старт украинского клуба в квалификации Лиги чемпионов
В рамках квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов Украину представит киевский Строитель.
В отборе примут участие 24 команды, разделенные на четыре секстета. В каждом секстете команды играют по олимпийской системе – две сеяные команды начинают участие с полуфиналов, четыре несеяных из четвертьфиналов.
Наши баскетболисты по результатам жеребьевки свой первый матч проведут против шведского Норрчепинга Дольфинса. Фаворитом противостояния считается именно украинский коллектив, на победу киевлян букмекеры дают коэффициенты в районе 1,15-1,20, в то время как на их соперника около 5.
Матч в Украине покажет телеканал УНИАН.
Расписание матчей квалификации Лиги чемпионов в сетке Строителя
Четвертьфиналы
- 21 сентября. Норчеппинг (Швеция) - Строитель (Украина) - 20:00
- 21 сентября. Голден Иглз (Косово) - Бенфика (Португалия) - 23:00
Полуфиналы
- 23 сентября. Норчеппинг/Будивельник - Бамберг (Германия)
- 23 сентября. Голден Иглз/Бенфика - Керавнос (Кипр)
Финал
- 25 сентября. Победители полуфиналов
Все матчи сетки будут проходить в столице Португалии Лиссабоне, на домашней арене Бенфики. В основную часть Лиги чемпионов проходит только победитель сетки.