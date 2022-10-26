Прометей - Бурсаспор: видео онлайн-трансляция матча Еврокубка
Представляем онлайн-трансляцию поединка с участием Прометея.
В рамках третьего тура регулярного чемпионата Еврокубка украинский Прометей сыграет против представителя Турции – Бурсаспора.
Турки после двух поединков идут на первом месте в таблице – они одна из двух команд, выигравшая оба своих матча.
Прометей в первом туре одержал победу, но затем разгромно уступил итальянской Брешии, что отбросило их во вторую половину таблицы.
Онлайн-трансляция матча Прометей – Бурсаспор.
Поединок будет номинально домашним для Прометея, но состоится в Риге. Фаворитом этого противостояния считаются гости.