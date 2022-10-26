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Прометей - Бурсаспор: видео онлайн-трансляция матча Еврокубка

Представляем онлайн-трансляцию поединка с участием Прометея.
Сегодня, 16:30
БК Прометей
БК Прометей
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В рамках третьего тура регулярного чемпионата Еврокубка украинский Прометей сыграет против представителя Турции – Бурсаспора.

Турки после двух поединков идут на первом месте в таблице – они одна из двух команд, выигравшая оба своих матча.

Прометей в первом туре одержал победу, но затем разгромно уступил итальянской Брешии, что отбросило их во вторую половину таблицы.

Онлайн-трансляция матча Прометей – Бурсаспор.

Поединок будет номинально домашним для Прометея, но состоится в Риге. Фаворитом этого противостояния считаются гости.

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