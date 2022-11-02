Прометей не сумел отыграть отставание в матче Еврокубка против Ховентут

Провалив третью четверть, украинская команда была близка к тому, чтобы отыграться, но время закончилось раньше.

Прометей провел очередной матч Еврокубка. В четвертом туре турнира Ронена Гинзбурга противостоял испанский Ховентут Бадалона. Встреча завершилась

Команды разменялись победами в первых двух четвертях, уйдя на большой перерыв при равном счете 40:40. Третью четверть украинский коллектив полностью провалил, уступив сопернику 17 очков.

В заключительной четверти Прометей сумел оформить камбек, но, к сожалению, его не хватило, чтобы вырвать победу. А фол за 1,8 с до конца и три точных штрафных от игрока соперника закрыли вопрос о победителе поединка.

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Лучшим в составе украинской команды стал нигерийский защитник Кейлеб Агада, набравший неполные 12 минут на площадке 18 очков и 3 перехвата.

Ховентут Бадалона - Прометей 82:77 (23:18, 17:22, 25:8, 17:29)

Ховентут Бадалона: Элленсон (13 + 10 подборов), Парра (11 + 8 подборов), Рибас (10 + 5 подборов + 4 передачи), Гай (9), Биргандер (8 + 5 подборов), Томич (8 + 5 подборов), Крааг (7 + 5 подборов), Бускетс (5), Джонс (4), Фелис (4), Вивес (3 + 4 передачи).

Прометей: Агада (18), Сидоров (13), Клевелл (12 + 4 передачи), Лукашов (8), Стивенс (8), Петров (6), Хог (6), Балвин (3 + 7 подборов), Липовый (3), Кеннеди (0 + 4 подбора).

После четырех туров Прометей занимает восьмое место группы А. В следующем матче украинцы встретятся с явным аутсайдером Цедевита Олимпия, который проиграл все свои игры. Встреча состоится 22 ноября.