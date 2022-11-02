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Баскетбол

Будивельник добыл важнейшую победу над Бриндизи в Кубке Европы ФИБА

Украинская команда продолжает борьбу за выход во второй этап турнира.
Вчера, 22:57
Будивельник - Бриндизи / БК Будивельник
Будивельник - Бриндизи / БК Будивельник
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В среду, 2 ноября, состоялся матч четвертого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА, в котором киевский Будивельник обыграл итальянский Бриндизи со счетом 93:83.

После проигранной первой четверти команда Валерия Плеханова выдала невероятную вторую 10-минутку, в которой позволила сопернику набрать всего 8 очков. При этом сам украинский коллектив забросил 22 очка.

Получив 10-очковое преимущество, Будивельник уступил шесть баллов в третьей четверти, но по итогам финальной четверти восстановил прежний отрыв.

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Лучшим игроком встречи стал канадский защитник киевлян Джонни Берхейнмескл. 30-летний игрок набрал линию из 31 очка, 3 подборов, 4 передач и 2 перехватов за 34 минуты на паркете.

Будивельник - Бриндизи 93:83 (23:27, 22:8, 22:28, 26:20)

Будивельник: Берганемескел (31) Гудвин (17), Грант (14 + 11 подборов), Близнюк (12), Бобров (12), Барбер (7).

Бриндизи: Боумен (27), Бернелл (14), Перкинс (10), Байе (8), Масколо (8), Рисмаа (8), Диксон (4), Меццанотте (2), Эту (2).

На данный момент Будивельник делит первое место с эстонским Калевом/Крамо, уступая оппоненту из-за поражения в личной встрече - оба коллектива набрали по 7 очков.

В следующем туре эти две команды встретятся в матче, где определится единоличный лидер группы. Игра состоится 23 ноября.

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