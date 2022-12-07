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Баскетбол

Прометей в овертайме уступил лидеру Еврокубка

Состоялся очередной поединок Еврокубка с участием украинской команды.
Сегодня, 07:58
Бург - Прометей
Бург - Прометей

Свой седьмой матч в рамках баскетбольного Еврокубка провел украинский Прометей. Соперником в этой встрече стал французский Бург, до этого выигравший пять из шести поединков.

Встреча оказалась удивительно равной. Французы были лучшими в первой четверти, но в конце украинцы смогли приблизиться вплотную, а уже во второй начали наращивать свое преимущество. Но в один момент "остановились" и позволили сопернику отыграть 10 баллов.

За пять секунд до конца матча Иссуф Санон выполнял трехочковый бросок при счете 74:77 и был точным. Игра перешла в овертайм, но здесь уже сильнее были игроки клуба Бург.

7-й тур
Бург – Прометей 92:85 (19:22, 18:15, 19:19, 21:21, 15:8)
Прометей: Санон (18 + 5 подборов + 5 ассистов), Балвин (16 + 8 подборов), Клавелл (12 + 1 подбор + 3 ассиста)

После этого поражения Прометей находится на шестом месте группы из 10 команд. На счету украинцев три победы и четыре поражения в семи встречах. Следующий матч они проведут через неделю против румынской Клуж-Напоки.


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