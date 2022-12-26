«‎Финалы четырех» 2023 та 2024 состоятся в Каунасе и Берлине

В 2023 «Финал четырех» будет проходить в Каунасе. Литовскому городу впервые за всю историю представилась такая честь.

В 2024 году местом проведения станет берлинский многофункциональный крытый стадион Mercedes-Benz Arena. В отличие от Каунаса, Германия будет встречать болельщиков командной спортивной игры с мячом уже в третий раз. Кстати, Берлин станет первым в истории чемпионата городом, трижды принимающим Евролигу.

Zalgirio Arena готовится встречать поклонников баскетбола со всего мира

Не один год литовские болельщики только мечтали о возможности наслаждаться любимой игрой у себя дома. И, наконец, в 2023 году их ожидания оправдаются.

Местом проведения самого престижного для Европы чемпионата по баскетболу станет крытая многофункциональная спортивная площадка Zalgirio Arena. Он известен тем, что является самым большим по площади в странах Балтии. Кроме того, знатоки спорта называют его по-настоящему современным, удобным и комфортабельным.

Президент Баскетбольной Евролиги Деян Бодирог лично поздравил Каунас с таким выдающимся событием. Глава главного европейского турнира по баскетболу выразил уверенность, что жители Литвы обязательно запомнят такое событие на долгие годы. Деян Бодирога вспомнил и о том, что литовцы хорошо известны как страстные болельщики этой спортивной игры. Поэтому они, как никто другой, заслуживают проведения чемпионата в родном городе. Яркие матчи по баскетболу можно посмотреть по ссылке — https://gg.bet/ru-ru/basketball .

Подробности об играх в Каунасе

Zalgirio Arena встретит гостей 19 и 21 мая. Сначала здесь состоится полуфинал, далее победители этого этапа сразятся за третье место. Наконец, 21 мая запланировано самое зрелищное событие – финал чемпионата.

Настоящие ценители баскетбола уже с 17 января смогут покупать билеты на Финал четырех в 2023 г. Известно, что доступными будут билеты семи ценовых категорий. Можно сразу зарезервировать места на все четыре игры. Также запланирована продажа VIP-билетов. Только организаторы позже предоставят информацию, какие эксклюзивные преимущества будут предоставлять такие билеты.

Но владельцам абонементов клубов Евролиги предложат особые условия Им откроют возможность приобрести билеты чуть раньше – с 16 по 17 января 2023 г. Для этого нужно будет воспользоваться специальным кодом.