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Прометей - Тюрк Телеком: онлайн-трансляция полуфинала Еврокубка

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между украинским Прометеем и турецким Тюрк Телеком в полуфинале Еврокубка.
Сегодня, 19:11
Прометей / https://prometeybc.com/ua
Прометей / https://prometeybc.com/ua

В среду, 26 апреля, в Риге (Латвия) в рамках полуфинала Еврокубка сойдутся украинский Прометей и турецкий Тюрк Телеком.

Команда Ронена Гинзбурга намерена побороться за право сыграть в первом в истории клуба из Слобожанского финале Еврокубка.

Поединок между Прометеем и Тюрк Телекомом пройдет на Арене Рига. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Прометей - Тюрк Телеком

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:00

Напомним, что в предыдущей стадии турнира Прометей достаточно легко обыграл греческий Промитеас несмотря на то, что изначально предполагалось трудное противостояние.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубок Прометей

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