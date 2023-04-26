Прометей - Тюрк Телеком: онлайн-трансляция полуфинала Еврокубка
На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между украинским Прометеем и турецким Тюрк Телеком в полуфинале Еврокубка.
В среду, 26 апреля, в Риге (Латвия) в рамках полуфинала Еврокубка сойдутся украинский Прометей и турецкий Тюрк Телеком.
Команда Ронена Гинзбурга намерена побороться за право сыграть в первом в истории клуба из Слобожанского финале Еврокубка.
Поединок между Прометеем и Тюрк Телекомом пройдет на Арене Рига. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн трансляцию матча Прометей - Тюрк Телеком
Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 19:00
Напомним, что в предыдущей стадии турнира Прометей достаточно легко обыграл греческий Промитеас несмотря на то, что изначально предполагалось трудное противостояние.