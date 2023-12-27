Прометей - Цедевита-Олимпия: видео онлайн-трансляция Еврокубка
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
В среду, 27 декабря, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет 13 матч в рамках Еврокубка.
Соперником нашей команды станет представитель Словении Цедевита-Олимпия.
Начало поединка - в 19:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Цедевита-Олимпия:
В турнирной таблице группы Прометей занимает шестое место, имея на своем счету шесть побед и шесть поражений.
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