Прометей - Цедевита-Олимпия: видео онлайн-трансляция Еврокубка

В среду, 27 декабря, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет 13 матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет представитель Словении Цедевита-Олимпия.

Начало поединка - в 19:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Цедевита-Олимпия:

В турнирной таблице группы Прометей занимает шестое место, имея на своем счету шесть побед и шесть поражений.

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