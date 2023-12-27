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Прометей - Цедевита-Олимпия: видео онлайн-трансляция Еврокубка

На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Сегодня, 17:31
Прометей / БК Прометей
Прометей / БК Прометей

В среду, 27 декабря, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет 13 матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет представитель Словении Цедевита-Олимпия.

Начало поединка - в 19:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Прометей - Цедевита-Олимпия:

В турнирной таблице группы Прометей занимает шестое место, имея на своем счету шесть побед и шесть поражений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прометей

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