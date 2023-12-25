Скапинцев оценил свой дебют за Нью-Йорк

Дмитрий стал девятым украинцем в истории НБА.

Украинский центровой Нью-Йорка Дмитрий Скапинцев высказался о своем первом матче в НБА.

По словам баскетболиста, он хотел бы закрепиться в команде.

"Мотивация не изменилась, потому что одна игра, одна минута на площадке – это не та цель, которую я хочу получить. Хотелось бы задержаться и получить место уже прямо в ростере.

Двусторонний контракт – это как следующая ступенька в моей карьере в Америке. Посмотрим, как будет дальше", - приводит слова украинца Double Dribble.

Напомним, Скапинцев дебютировал за Нью-Йорк в матче против Милуоки. Дмитрий стал девятым украинцем в истории НБА.

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