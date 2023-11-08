Прометей потерпел поражение от Вулвз в рамках Еврокубка

Украинский клуб за шесть игр добыл всего две победы.

В среду, 8 ноября, в рамках шестого тура Еврокубка Вулвз встречался с Прометеем.

Обе команды вели довольно равную игру в первой четверти, о чем и гласит счет 24:24, а уже во второй десятиминутке украинский коллектив смог выйти вперед на одно очко.

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Далее у Прометея началась "черная полоса", которую игроки не смогли прервать. В двух последующих четвертях гости уступили, что означало очередное поражение. Итоговый счет - 85:71.

Отметим, за шесть сыгранных туров украинской клуб сумел добыть всего две победы. В следующем матче Прометей встретится с Хапоэлем из Тель-Авива.

Вулвз - Прометей 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)

Вулвз: Юскевичус, Земайтис, Загарс, Кариняускас, Берука, Сулаймон, Мековулу, Жукаускас, Миниотас, Тюрмэн, Козис, Тейлор, Гагич.

Прометей: Рид, Кин, Марч, Санон, Сидоров, Агада, Ткаченко, Келли, Бобров, Войналович, Липовой, Балвин, Одиас, Петров.

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