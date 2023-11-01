Прометей потерпел поражение от Парижа в рамках Еврокубка

Украинский клуб успешно стартовал, но что-то пошло не так.

В среду, 1 ноября, в рамках пятого тура Еврокубка Прометей встречался с Парижем. Матч завершился победой французского коллектива со счетом 96:79.

Украинская команда довольно успешно стартовала в первой четверти, добыв перевес в пять очков, однако после последовала череда неудач в следующих отрезках игры.

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Прометей пытался перехватить инициативу в последней десятиминутке, однако и там Париж оказался сильнее.

Напомним, в следующем туре украинский коллектив сыграет на выезде против литовских Волков.

Прометей – Париж 79:96

Прометей: Рид, Кин, Марч, Санон, Сидоров, Агада, Ткаченко, Келли, Бобров, Войналович, Липовый, Кульбока, Балвин, Одиасе, Петров.

Париж: Шортс, Гифи, Эррера, Нгуама, Малкольм, Вард, Си, Денис, Диавара, Янтунен, Ноба, Кессенс, Кратцер, Шарвин, Логе.

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