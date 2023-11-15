Прометей добыл третью победу в Еврокубке, одолев Хапоэль

Коллектив из Слобожанского обыграл одного из лидеров своей группы, тем самым прервав серию неудачных результатов.

Во вторник, 14 ноября, в Риге прошел матч седьмого тура группового этапа Еврокубка, в котором встретились Прометей и Хапоэль Тель-Авив.

Команды обменялись победами в первых двух четвертях, что позволило им уйти на большой перерыв при минимальном отрыве израильского коллектива (+1).

В третьей 10-минутке подопечные Ронена Гинзбурга продолжили попадать с дальней дистанции, чего нельзя сказать про их оппонента, который отдавал предпочтение двухочковым броскам.

Украинцы, как и в предыдущих двух четвертях, пять раз попали из-за дуги (у соперника 0 из 2), еще и в обороне отлично сыграли, позволив Хапоэлю забросить 35,7% бросков с игры. В итоге команды входили в заключительную четверть при 8-очковом отрыве Прометея.

Там у лидеров матча прекратили лететь трехочковые, но за счет лучшей игры со средней дистанции им удалось забрать как четверть, так и весь матч.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Прометея Тай Одиасе, набравший 19 очков и 3 подбора.

На данный момент украинский клуб занимает седьмое место группы А с балансом побед 3-4. В следующем туре украинский клуб встретится с соседом по таблице Венецией. Этот поединок состоится 22 ноября.

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Прометей - Хапоэль Тель-Авив 98:89 (29:26, 19:23, 27:18, 23:22)

Прометей: Одиасе (19 + 3 подбора), Рид (16 + 3 подбора), Марч (14 + 6 подборов + 5 передач), Сидоров (14 + 5 подборов + 6 передач), Липовый (12 + 3 подбора + 4 передачи), Санон (10), Агада (8 + 6 подборов + 7 передач), Балвин (3 + 12 подборов + 3 передачи), Бобров (2 + 3 подборв), Ткаченко (0).

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