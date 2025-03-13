НБА: Оклахома победила топ-команду востока, Миннесота легко выиграла в Денвере

В рамках регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации продолжаются матчи. После сдвоенных встреч против Денвера Оклахома отправилась в Бостон, где противостояла Селтикс и смогла выиграть.

А вот Денвер победить дома не сумел, проиграв Миннесоте вообще без шансов. Финикс, Юта и Даллас проиграли свои очередные матчи.

Атланта – Шарлотт – 123:110 (30:29, 22:20, 37:29, 34:32)

Атланта: Янг (35 + 7 подборов + 12 передач + 5 потерь), Дэниелс (10), Рисаше (8), Оконгву (7 + 10 подборов), Гуе (6) – старт; Леверт (15), Ньянг (12), Крейчи (11), Мэнн (10), Барлоу (9).

Шарлотт: Бриджес (31 + 11 подборов + 4 блок-шота), Болл (25 + 9 передач), Джефрис (20), Уильямс (14 + 14 подборов), Грин (2) – старт; Смит (7), Гарретт (4), Мур (3), Диабате (2), Нуркич (2), Сет Карри (0).

Бостон - Оклахома - 112:118 (30:33, 30:30, 28:25, 24:30)

Бостон: Тейтум (33+8 подборов + 8 передач), Вайт (22+8 подборов), Хорфорд (18+10 подборов + 6 передач), Браун (10), Холидей (9) – старт; Корнет (9), Притчард (8), Хаузер (3), Крэйг (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (34+7 передач + 5 потерь), Холмгрен (23+15 подборов), Уоллес (14), Дорт (13), Виггинс (0) – старт; Джо (11), Хартенштейн (11), К.А. Уильямс (10), Дженг (2).

Торонто – Филадельфия – 118:105 (29:23, 40:32, 20:31, 29:19)

Торонто: Роден (25+12 подборов), Беттл (11+8 подборов), Пелтль (9), Каслтон (7+14 подборов), Шед (5) – старт; Лоусон (28), О. Робинсон (25+12 подборов + 6 передач), Темпл (8+8 передач).

Филадельфия: Граймс (29+6 потерь), Убре (13), Батлер (9+8 передач), Эдвардс (4), Драммонд (4) – старт; Даутин (20), Бона (13+9 подборов), Каунсил (11), Риз (2), Уокер (0).

Мемфис - Юта - 122:115 (30:24, 34:26, 26:36, 32:29)

Мемфис: Морент (28+7 передач), Бэйн (17+9 передач), Джексон (8), Иди (8), Веллс (3) – старт; Кеннард (30), Пиппен (11+6 передач), Кларк (8), Хафф (5), Уильямс (2), Стивенс (2).

Юта: Секстон (22+8 подборов + 7 передач), Коллинз (22+7 подборов), Маркканен (14), Коллиер (11+6 передач + 7 потерь), Кесслер (9+14 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Кларксон (12+5 потерь), Сенсабо (11), Филипповские (9+8 подборов), Уильямс (5), Мартин (0).

Святослав Михайлюк весь матч провел на скамейке для запасных.

Сан-Антонио – Даллас - 126:116 (20:28, 44:34, 33:25, 29:29)

Сан-Антонио: Фокс (32 + 9 подборов + 11 передач), Васселл (16 + 10 подборов + 6 передач), Барнс (14), Пол (9 + 9 передач), Бийомбо (4) – старт; Сохан (18+7 подборов), К.А. Джонсон (18), Касл (8), Шемпени (7), Мамукелашвили (0).

Даллас: Экзам (17), Маршалл (15), Эдвардс (15), Томпсон (12 + 7 передач), Кристи (6) – старт; Уильямс (19+6 передач), Динвидди (14), Павелл (11), Калеб Мартин (7).

Хьюстон - Финикс - 111:104 (32:27, 25:25, 31:27, 23:25)

Хьюстон: Грин (29 + 7 подборов), Шенгюн (20 + 7 передач + 5 потерь), Брукс (19), Исон (15 + 10 подборов), Ванвлит (10) – старт; Смит (8), А.А. Холидей (6), Лэндейл (3), Адамс (1), Тейт (0), Грин (0), Уильямс (0), Уитмор (0).

Финикс: Билл (25), Букер (19), Дюрент (19 + 7 подборов + 5 потерь), Пламли (4), О'Нил (2 + 8 передач) – старт; Джонс (11), Игодаро (8+4 блок-шота), Болл (7), Данн (4), Д.А. Ли (3), Гиллеспи (2), Вашингтон (0).

Майами - Клипперс - 104:119 (20:30, 32:27, 32:35, 20:27)

Майами: Хирро (31+7 передач), Виггинс (22), Митчелл (6), Адебайо (6+7 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Вэйр (4+7 подборов) – старт; Д. Робинсон (15), Ларссон (10), Розор (7), Хакес (3), Хайсмит (0).

Клипперс: Богданович (30 + 10 подборов + 5 потерь), Зубац (26 + 14 подборов), Харден (24 + 8 подборов + 11 передач), Батюм (6), Данн (4) – старт; Коффи (13), Д.А. Джонс (8), Юбэнкс (6), Миллер (2), Браун (0), Миллс (0).

Денвер - Миннесота - 95:115 (26:34, 22:23, 27:32, 20:26)

Денвер: Йокич (34+8 подборов), Вестбрук (19), Дж. Мюррей (12+8 передач), Портер (10+9 подборов), К.А. Браун (6) – старт; Тайсон (8), Пикетт (3), Холл (2), Александер (1), Чанчар (0), Ннаджи (0), Уотсон (0), Джонс (0).

Миннесота: Эдвардс (29+6 передач), Рэндл (25), Макдениэлс (16+8 подборов), Гобер (11+10 подборов), Конли (8) – старт; Дивинченцо (10+6 передач), Рид (8), Гарза (5), Александер-Уокер (3), Кларк (0), Майнотт (0), Диллингем (0), Шеннон (0).

Портленд - Нью-Йорк - 113:114 OT (21:26, 25:22, 31:29, 29:29, 7:8)

Портленд: Авдия (27+15 подборов + 7 потерь), Шарп (21+9 подборов), Камара (14), Саймонс (6), Клинган (6+12 подборов) – старт; Хендерсон (30), Рит (6), Мюррей (3), Уокер (0).

Нью-Йорк: Бриджес (33), Ануноби (23 + 7 подборов), Таунс (21 + 7 подборов), Макбрайд (11), Харт (11 + 11 подборов + 9 передач) – старт; Пэйн (6), Шемет (6), Робинсон (3), Ачиува (0).

На ISPORT можно ознакомиться с результатами и просмотреть обзоры матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!