Опрос генменеджеров НБА: Йокич будет МВП, Оклахома выиграет второй титул подряд
Каждый сезон перед стартом новой кампании в НБА, Лига проводит опрос среди генеральных менеджеров каждой команды, во время которого они отвечают на различные вопросы.
ISPORT рассказывает о том, кого выделяли ГМы во время своих ответов.
Кто выиграет чемпионат в 2026 году?
- Оклахома-Сити Тандер – 80% голосов
- Кливленд Кавальерс – 7%
- Денвер Наггетс – 7%
- Хьюстон Рокетс - 3%
- НьюЙорк Никс - 3%
В прошлогоднем опросе менеджеры выбрали Бостон Селтикс (83%).
87% менеджеров назвали Оклахому будущим победителем Западной конференции, тогда как на Востоке предпочтение отдают Кливленду с показателем 63%, а второе место отдают Нью-Йорку (30%).
Кто получит награду Kia сезона 2025-26?
- Никола Йокич, Денвер – 67%
- Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс – 10%
- Шай Гилджес-Александер, Оклахома-Сити – 8%
- Виктор Вембаньяма, Сан-Антонио – 7%
Также получили голоса Яннис Адетокунбо (Милуоки), Энтони Эдвардс (Миннесота) и Донован Митчелл (Кливленд). В прошлом году менеджеры угадали, выбрав ШайяГилджес-Александера (40%)
Если бы вы сегодня создавали команду с нуля и могли подписать любого игрока НБА, кого бы вы выбрали?
- Виктор Вембаньяма, Сан-Антонио – 83%
- Шай Гилджес-Александер, Оклахома-Сити – 13%
- Никола Йокич, Денвер – 3%
В прошлом году это также был Виктор Вембаньяма – 77%
У какого игрока, скорее всего, будет прорывной сезон 2025–2026?
- Амен Томпсон, Хьюстон – 30%
- Брэндон Миллер, Шарлотт – 10%
- Осар Томпсон, Детройт – 10%
- Виктор Уэмбаньяма, Сан-Антонио – 10%
- Франц Вагнер, Орландо – 7%
Также получили голоса следующие баскетболисты: Дени Авдия, Портленд; Стефон Касл, Сан-Антонио; Джален Грин, Финикс; Джален Джонсон, Атланта; Тайриз Макси, Филадельфия; Алекс Сарр, Вашингтон; Альперен Шенгюн, Хьюстон; Рид Шеппард, Хьюстон; Джабари Смит, Хьюстон; Зайон Уильямсон, Новый Орлеан.
В прошлом году выбор пал на Джейлена Уильямса – 13%.
Лучшими игроками на позициях генеральные менеджеры назвали Гилджес-Александера (разыгрывающий, 73%), Энтони Эдвардса (атакующий защитник, 70%), Лука Дончич (легкий форвард, 40%, также занял второе место в голосовании за разыгрывающего и третье - за атакующего защитника), Яннис Адетокумбо (тяжелый форвард - 93%) и Никола Йокич (центровой, 97%).
Приобретение какого игрока окажет наибольшее влияние?
- Кевин Дюрант, Хьюстон – 73%
- Десмонд Бэйн, Орландо – 17%
- Также получили голоса Купер Флэгг (Даллас), Джру Холидей (Портленд), Майлз Тернер (Милуоки).
В прошлом году менеджеры выбрали Пола Джорджа – 60%
Какое приобретение игрока было самым недооцененным?
- Десмонд Бэйн, Орландо – 17%
- Кэм Джонсон, Денвер – 13%
- Кристапс Порзингис, Атланта – 10%
- Лонзо Болл, Кливленд – 7%
- Джон Коллинз, LA Clippers – 7%
- Дориан Финни-Смит, Хьюстон – 7%
- Джру Холидей, Портленд – 7%
- Люк Корнет, Сан-Антонио – 7%
- Маркус Смарт, Деандре Эйтон (Лейкерс); Брэдли Бил (Клипперс); Джейлен Грин (Финикс); Эл Хорфорд (Голден Стэйт), Кевон Луни (Новый Орлеан), Брук Лопес (Клипперс), Норман Пауэлл (Майами) - 3%
В прошлом году: Алекс Карузо – 23%
Какая команда добьется наибольшего прогресса в сезоне 2025–26?
- Орландо Мэджик – 47%
- Атланта Хокс – 20%
- Сан-Антонио Спёрс – 20%
- Филадельфия Сиксерс – 10%
- Нью-Орлеан Пеликанс – 3%
В прошлом году это были Мемфис Гриззлис – 67%
Какое трансферное решение в межсезонья было самым неожиданным?
- Милуоки отчислили Дэмиана Лилларда – 43%.
- Майлз Тёрнер переходит в «Милуоки» – 30%
- Также голоса получили: подписывает Лейкерс Деандре Эйтона, Майкл Портер перешел в Бруклин, Деннис Шрёдер - в Сакраменто, Ян Хансен выбран под 16-м номером.
Кто лучший главный тренер в НБА?
1. Эрик Споэльстра, Майами – 52%
2. Марк Дайно, Оклахома-Сити – 34%
3. Тайронн Лю, LA Clippers – 7%
» Также получили голоса: Рик Карлайл, Индиана; Ник Нёрс, Филадельфия
» В прошлом году: Эрик Споэльстра – 69%
Какой действующий игрок когда-нибудь станет лучшим главным тренером?
1. Крис Пол, LA Clippers – 27%
T-2. Майк Конли, Minnesota – 17%
T-2. Ти Джей Макконнелл, Indiana – 17%
4. Фред Ванвлит, Houston – 13%
5. Гарретт Темпл, Toronto – 10%
6. Джру Холидей, Portland – 7%
» Также получили голоса: Кайл Андерсон, Utah; Люк Корнет, San Antonio; Эндрю Нембхард, Indiana
» В прошлом году: Крис Пол – 30%
Напомним, что украинский новичок Бостона Максим Шульга в предсезонке отметился первыми результативными передачами.
