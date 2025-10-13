Опрос генменеджеров НБА: Йокич будет МВП, Оклахома выиграет второй титул подряд

Каждый сезон перед стартом новой кампании в НБА, Лига проводит опрос среди генеральных менеджеров каждой команды, во время которого они отвечают на различные вопросы.

ISPORT рассказывает о том, кого выделяли ГМы во время своих ответов.

Кто выиграет чемпионат в 2026 году?

Оклахома-Сити Тандер – 80% голосов

Кливленд Кавальерс – 7%

Денвер Наггетс – 7%

Хьюстон Рокетс - 3%

НьюЙорк Никс - 3%

В прошлогоднем опросе менеджеры выбрали Бостон Селтикс (83%).

87% менеджеров назвали Оклахому будущим победителем Западной конференции, тогда как на Востоке предпочтение отдают Кливленду с показателем 63%, а второе место отдают Нью-Йорку (30%).

Кто получит награду Kia сезона 2025-26?

Никола Йокич, Денвер – 67%

Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс – 10%

Шай Гилджес-Александер, Оклахома-Сити – 8%

Виктор Вембаньяма, Сан-Антонио – 7%

Также получили голоса Яннис Адетокунбо (Милуоки), Энтони Эдвардс (Миннесота) и Донован Митчелл (Кливленд). В прошлом году менеджеры угадали, выбрав ШайяГилджес-Александера (40%)

Если бы вы сегодня создавали команду с нуля и могли подписать любого игрока НБА, кого бы вы выбрали?

Виктор Вембаньяма, Сан-Антонио – 83%

Шай Гилджес-Александер, Оклахома-Сити – 13%

Никола Йокич, Денвер – 3%

В прошлом году это также был Виктор Вембаньяма – 77%

У какого игрока, скорее всего, будет прорывной сезон 2025–2026?

Амен Томпсон, Хьюстон – 30%

Брэндон Миллер, Шарлотт – 10%

Осар Томпсон, Детройт – 10%

Виктор Уэмбаньяма, Сан-Антонио – 10%

Франц Вагнер, Орландо – 7%

Также получили голоса следующие баскетболисты: Дени Авдия, Портленд; Стефон Касл, Сан-Антонио; Джален Грин, Финикс; Джален Джонсон, Атланта; Тайриз Макси, Филадельфия; Алекс Сарр, Вашингтон; Альперен Шенгюн, Хьюстон; Рид Шеппард, Хьюстон; Джабари Смит, Хьюстон; Зайон Уильямсон, Новый Орлеан.

В прошлом году выбор пал на Джейлена Уильямса – 13%.

Лучшими игроками на позициях генеральные менеджеры назвали Гилджес-Александера (разыгрывающий, 73%), Энтони Эдвардса (атакующий защитник, 70%), Лука Дончич (легкий форвард, 40%, также занял второе место в голосовании за разыгрывающего и третье - за атакующего защитника), Яннис Адетокумбо (тяжелый форвард - 93%) и Никола Йокич (центровой, 97%).

Приобретение какого игрока окажет наибольшее влияние?

Кевин Дюрант, Хьюстон – 73%

Десмонд Бэйн, Орландо – 17%

Также получили голоса Купер Флэгг (Даллас), Джру Холидей (Портленд), Майлз Тернер (Милуоки).

В прошлом году менеджеры выбрали Пола Джорджа – 60%

Какое приобретение игрока было самым недооцененным?

Десмонд Бэйн, Орландо – 17%

Кэм Джонсон, Денвер – 13%

Кристапс Порзингис, Атланта – 10%

Лонзо Болл, Кливленд – 7%

Джон Коллинз, LA Clippers – 7%

Дориан Финни-Смит, Хьюстон – 7%

Джру Холидей, Портленд – 7%

Люк Корнет, Сан-Антонио – 7%

Маркус Смарт, Деандре Эйтон (Лейкерс); Брэдли Бил (Клипперс); Джейлен Грин (Финикс); Эл Хорфорд (Голден Стэйт), Кевон Луни (Новый Орлеан), Брук Лопес (Клипперс), Норман Пауэлл (Майами) - 3%

В прошлом году: Алекс Карузо – 23%

Какая команда добьется наибольшего прогресса в сезоне 2025–26?

Орландо Мэджик – 47%

Атланта Хокс – 20%

Сан-Антонио Спёрс – 20%

Филадельфия Сиксерс – 10%

Нью-Орлеан Пеликанс – 3%

В прошлом году это были Мемфис Гриззлис – 67%

Какое трансферное решение в межсезонья было самым неожиданным?

Милуоки отчислили Дэмиана Лилларда – 43%.

Майлз Тёрнер переходит в «Милуоки» – 30%

Также голоса получили: подписывает Лейкерс Деандре Эйтона, Майкл Портер перешел в Бруклин, Деннис Шрёдер - в Сакраменто, Ян Хансен выбран под 16-м номером.

Кто лучший главный тренер в НБА?

1. Эрик Споэльстра, Майами – 52%

2. Марк Дайно, Оклахома-Сити – 34%

3. Тайронн Лю, LA Clippers – 7%

» Также получили голоса: Рик Карлайл, Индиана; Ник Нёрс, Филадельфия

» В прошлом году: Эрик Споэльстра – 69%

Какой действующий игрок когда-нибудь станет лучшим главным тренером?

1. Крис Пол, LA Clippers – 27%

T-2. Майк Конли, Minnesota – 17%

T-2. Ти Джей Макконнелл, Indiana – 17%

4. Фред Ванвлит, Houston – 13%

5. Гарретт Темпл, Toronto – 10%

6. Джру Холидей, Portland – 7%

» Также получили голоса: Кайл Андерсон, Utah; Люк Корнет, San Antonio; Эндрю Нембхард, Indiana

» В прошлом году: Крис Пол – 30%

