iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Опрос генменеджеров НБА: Йокич будет МВП, Оклахома выиграет второй титул подряд

Представляем результаты традиционного опроса.
Сегодня, 11:15       Автор: Василий Войтюк
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Каждый сезон перед стартом новой кампании в НБА, Лига проводит опрос среди генеральных менеджеров каждой команды, во время которого они отвечают на различные вопросы.

ISPORT рассказывает о том, кого выделяли ГМы во время своих ответов.

Кто выиграет чемпионат в 2026 году?

  • Оклахома-Сити Тандер – 80% голосов
  • Кливленд Кавальерс – 7%
  • Денвер Наггетс – 7%
  • Хьюстон Рокетс - 3%
  • НьюЙорк Никс - 3%

В прошлогоднем опросе менеджеры выбрали Бостон Селтикс (83%).

87% менеджеров назвали Оклахому будущим победителем Западной конференции, тогда как на Востоке предпочтение отдают Кливленду с показателем 63%, а второе место отдают Нью-Йорку (30%).

Кто получит награду Kia сезона 2025-26?

  • Никола Йокич, Денвер – 67%
  • Лука Дончич, Лос-Анджелес Лейкерс – 10%
  • Шай Гилджес-Александер, Оклахома-Сити – 8%
  • Виктор Вембаньяма, Сан-Антонио – 7%

Также получили голоса Яннис Адетокунбо (Милуоки), Энтони Эдвардс (Миннесота) и Донован Митчелл (Кливленд). В прошлом году менеджеры угадали, выбрав ШайяГилджес-Александера (40%)

Если бы вы сегодня создавали команду с нуля и могли подписать любого игрока НБА, кого бы вы выбрали?

  • Виктор Вембаньяма, Сан-Антонио – 83%
  • Шай Гилджес-Александер, Оклахома-Сити – 13%
  • Никола Йокич, Денвер – 3%

В прошлом году это также был Виктор Вембаньяма – 77%

У какого игрока, скорее всего, будет прорывной сезон 2025–2026?

  • Амен Томпсон, Хьюстон – 30%
  • Брэндон Миллер, Шарлотт – 10%
  • Осар Томпсон, Детройт – 10%
  • Виктор Уэмбаньяма, Сан-Антонио – 10%
  • Франц Вагнер, Орландо – 7%

Также получили голоса следующие баскетболисты: Дени Авдия, Портленд; Стефон Касл, Сан-Антонио; Джален Грин, Финикс; Джален Джонсон, Атланта; Тайриз Макси, Филадельфия; Алекс Сарр, Вашингтон; Альперен Шенгюн, Хьюстон; Рид Шеппард, Хьюстон; Джабари Смит, Хьюстон; Зайон Уильямсон, Новый Орлеан.

В прошлом году выбор пал на Джейлена Уильямса – 13%.

Лучшими игроками на позициях генеральные менеджеры назвали Гилджес-Александера (разыгрывающий, 73%), Энтони Эдвардса (атакующий защитник, 70%), Лука Дончич (легкий форвард, 40%, также занял второе место в голосовании за разыгрывающего и третье - за атакующего защитника), Яннис Адетокумбо (тяжелый форвард - 93%) и Никола Йокич (центровой, 97%).

Приобретение какого игрока окажет наибольшее влияние?

  • Кевин Дюрант, Хьюстон – 73%
  • Десмонд Бэйн, Орландо – 17%
  • Также получили голоса Купер Флэгг (Даллас), Джру Холидей (Портленд), Майлз Тернер (Милуоки).

В прошлом году менеджеры выбрали Пола Джорджа – 60%

Какое приобретение игрока было самым недооцененным?

  • Десмонд Бэйн, Орландо – 17%
  • Кэм Джонсон, Денвер – 13%
  • Кристапс Порзингис, Атланта – 10%
  • Лонзо Болл, Кливленд – 7%
  • Джон Коллинз, LA Clippers – 7%
  • Дориан Финни-Смит, Хьюстон – 7%
  • Джру Холидей, Портленд – 7%
  • Люк Корнет, Сан-Антонио – 7%
  • Маркус Смарт, Деандре Эйтон (Лейкерс); Брэдли Бил (Клипперс); Джейлен Грин (Финикс); Эл Хорфорд (Голден Стэйт), Кевон Луни (Новый Орлеан), Брук Лопес (Клипперс), Норман Пауэлл (Майами) - 3%

В прошлом году: Алекс Карузо – 23%

Какая команда добьется наибольшего прогресса в сезоне 2025–26?

  • Орландо Мэджик – 47%
  • Атланта Хокс – 20%
  • Сан-Антонио Спёрс – 20%
  • Филадельфия Сиксерс – 10%
  • Нью-Орлеан Пеликанс – 3%

В прошлом году это были Мемфис Гриззлис – 67%

Какое трансферное решение в межсезонья было самым неожиданным?

  • Милуоки отчислили Дэмиана Лилларда – 43%.
  • Майлз Тёрнер переходит в «Милуоки» – 30%
  • Также голоса получили: подписывает Лейкерс Деандре Эйтона, Майкл Портер перешел в Бруклин, Деннис Шрёдер - в Сакраменто, Ян Хансен выбран под 16-м номером.

Кто лучший главный тренер в НБА?

1. Эрик Споэльстра, Майами – 52%
2. Марк Дайно, Оклахома-Сити – 34%
3. Тайронн Лю, LA Clippers – 7%
» Также получили голоса: Рик Карлайл, Индиана; Ник Нёрс, Филадельфия
» В прошлом году: Эрик Споэльстра – 69%

Какой действующий игрок когда-нибудь станет лучшим главным тренером?

1. Крис Пол, LA Clippers – 27%
T-2. Майк Конли, Minnesota – 17%
T-2. Ти Джей Макконнелл, Indiana – 17%
4. Фред Ванвлит, Houston – 13%
5. Гарретт Темпл, Toronto – 10%
6. Джру Холидей, Portland – 7%
» Также получили голоса: Кайл Андерсон, Utah; Люк Корнет, San Antonio; Эндрю Нембхард, Indiana
» В прошлом году: Крис Пол – 30%

Напомним, что украинский новичок Бостона Максим Шульга в предсезонке отметился первыми результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Теннис18:19
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Европа18:10
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK