Самый высокий баскетболист дебютировал в студенческом противостоянии

В рамках матча Национальной студенческой лиги США состоялся матч с участием Флориды Гейторс, в котором на паркете дебютировал Оливье Риу.

Канадский первокурсник имеет рост 236 сантиметров - это рекордный показатель в истории первого дивизиона NCAA.

Риу вышел на площадку в концовке встречи против Северной Флориды, когда Гэйторс уже гарантировали себе победу.

Оливье провел на паркете 2 минуты, но не отметился в статистическом протоколе. Напомним, что также этой ночью состоялся один поединок в НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!