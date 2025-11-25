НБА: Сакраменто дожал Миннесоту, Хьюстон переиграл Финикс
В ночь на вторник, 25 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого сыграли 10 матчей.
Результаты матчей НБА за 24 ноября
Индиана - Детройт - 117:122 (32:35, 23:36, 33:30, 29:21)
Индиана: Сиакам (24+8 подборов), Матурин (14), Нембхард (12+6 передач), Джексон (9), Шеппард (0) - старт; Уокер (21), Макконнелл (16), Хафф (11), Робинсон-Эрл (10), Мэтьюз (0), Брэдли (0).
Детройт: Каннингем (24+11 подборов+6 передач), Дюрен (17+12 подборов), Томпсон (13), Харрис (12), Д. Робинсон (9) - старт; Леверт (19), Айви (12), Стюарт (9), Дженкинс (5), Грин (2), Голланд (0).
Торонто - Кливленд - 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23)
Торонто: Ингрэм (37+7 подборов), Барнс (18+11 подборов+6 передач), Куикли (11+7 передач), Пелтль (7+13 подборов), Уолтер (5) - старт; Мамукелашвили (12+9 подборов), Шед (9+7 передач), Мюррей-Бойлс (4), Агбаджи (4), Беттл (3), Дик (0).
Кливленд: Митчелл (17+8 передач), Тайсон (15+9 подборов), Э. Мобли (14), Болл (8+7 подборов+7 передач), Нэнс (6) - старт; Томлин (14), Проктор (8), Ливингстон (7), Траверс (5), Брайант (5).
Бруклин - Нью-Йорк - 100:113 (26:24, 22:27, 27:38, 25:24)
Бруклин: Клауни (31), Портер (16), Демин (9), Клекстон (8), Мэнн (6) - старт; Пауэлл (15), Уилсон (6), Шарп (5+8 подборов), Мартин (4+7 подборов), Лидделл (0), Этьенн (0).
Нью-Йорк: Таунс (37+12 подборов), Брансон (27), Бриджес (16), Макбрайд (9), Харт (7+12 подборов+7 передач) - старт; Кларксон (12), Ябуселе (3), Коллек (2), Хукпорти (0), Диавара (0), Дадье (0), Эвбуомван (0), Джемисон (0).
Майами - Даллас - 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30)
Майами: Хирро (24+7 подборов), Уэйр (20+18 подборов), Адебайо (17), Ларссон (9+6 передач), Митчелл (8) - старт; Хакес (13), Фонтеккьо (8), Джонсон (7), Смит (0).
Даллас: Вашингтон (27+8 подборов), Кристи (15), Уильямс (12), Флэгг (12+7 подборов), Геффорд (11+11 подборов) - старт; Томпсон (13), Маршалл (7), Харди (3), Нембхард (2+7 передач), Рассел (0), Пауэлл (0), Калеб Мартин (0), Сиссе (0).
Мемфис - Денвер - 115:125 (23:27, 31:35, 31:31, 30:32)
Мемфис: Уэллс (22), Джарен Джексон (16), У. Уильямс (6+7 передач), Кауард (5), Иди (2) - старт; Лендейл (26+10 подборов), Спенсер (18), Альдама (12+6 передач), Колдуэлл-Поуп (8), Кончар (0).
Денвер: Дж. Мюррей (29+8 передач), Уотсон (27), К. Джонсон (18), Йокич (17+10 подборов+16 передач), Джонс (0) - старт; Хардуэй (13), Б. Браун (9), Ннаджи (6), Воланчюнас (6).
Милуоки - Портленд - 103:115 (27:32, 26:33, 21:30, 29:20)
Милуоки: Кузма (15), Тернер (13+11 подборов+4 блок-шота), Роллинз (10+7 передач), Грин (6), Симс (0) - старт; Портис (22), Энтони (16), Трент (12), Джексон (3), Сирс (3), Т. Адетокумбо (3), Коффи (0), Г. Харрис (0), Нэнс (0).
Портленд: Грант (35), Авдия (22), Клинган (14+11 подборов), Камара (13+7 подборов), Сиссоко (3) - старт; Лав (13), Р. Уильямс (8+4 блок-шота), Рит (3), Мюррей (2), Рупер (2), Ян Ханьсен (0).
Новый Орлеан - Чикаго - 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37)
Новый Орлеан: Уильямсон (29), Мерфи (20), Бэй (20+13 подборов), Фирс (15), Куин (8) - старт; Альварадо (16+8 подборов+8 передач), Мисси (14+14 подборов), Макгауэнс (11), Пиви (10).
Чикаго: Досунму (28), Уайт (24+6 передач+5 потерь), Гидди (21+7 подборов+6 передач+5 потерь), Бузелис (10), Уильямс (6) - старт; Смит (13), Картер (11), Джонс (10+11 передач), Филлипс (7), Эссанг (0).
Финикс - Хьюстон - 92:114 (23:30, 27:29, 25:25, 17:30)
Финикс: Брукс (29), Букер (18+6 потерь), О'Нил (12), Гудвин (7+5 потерь), Ричардс (4+11 подборов) - старт; Гиллеспи (16), Буэй (3), Игодаро (2), Хейс-Дэвис (1), Ливерс (0+7 подборов), Флемминг (0), Малуач (0).
Хьюстон: Томпсон (28+7 подборов + 8 передач), Шенгюн (18), Смит (17+7 подборов), Окоги (9), Шеппард (7) - старт; А. Холидей (22), Адамс (6+7 подборов), Дэвисон (5), Капелла (2), Кроуфорд (0), Грин (0).
Голден Стэйт - Юта - 134:117 (26:35, 41:20, 39:29, 28:33)
Голден Стэйт: Карри (31), Батлер (18+7 передач), Муди (15), Пэйтон II (9+8 передач), Пост (9) - старт; Хилд (20), Сантос (9), Ричард (9), Подземски (6), Джексон-Дэвис (5), Спенсер (3).
Юта: Джордж (28+ 7 передач), Бейли (21), Маркканен (17), Нуркич (8+9 подборов), Михайлюк (2) - старт; Сенсабо (16), Андерсон (12+6 передач), Филипповски (11+9 подборов), Коллиер (2), Клейтон (0).
Сакраменто - Миннесота - 117:112 OT (23:27, 23:27, 31:28, 24:19, 16:11)
Сакраменто: Дерозан (33), Мюррей (26+14 подборов), Уэстбрук (7+7 подборов+6 передач), Лавин (7), Юбэнкс (2) - старт; Монк (22), Ачиува (10+8 подборов), Шредер (6+9 передач), Клиффорд (3), Рейно (1), Эллис (0).
Миннесота: Эдвардс (43+7 подборов), Дивинченцо (17), Рэндл (17+11 подборов+6 потерь), Гобер (11+13 подборов), Макдениэлс (6+5 потерь) - старт; Рид (15+7 подборов), Конли (3), Кларк (0), Диллингем (0), Шеннон (0).
