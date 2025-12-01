НБА: Хьюстон громит Юту Михайлюка, Атланта вырывает победу в двойном овертайме
В ночь на понедельник, 1 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялись 8 матчей.
Выступающий за Юту украинец Святослав Михайлюк провел на паркете почти 25 минут, за которые сумел заработать 11 очков, сделать 1 подбор и 1 результативную передачу, однако этого было недостаточно для выигрыша его команды.
Результаты матчей НБА за 1 декабря
Юта – Хьюстон – 101:129 (21:30, 27:37, 20:31, 33:31)
Юта: Бейли (19), Маркканен (18 + 8 подборов), Нуркич (14 + 9 передач), Михайлюк (11), Джордж (0 + 8 потерь) – старт; Филиповски (12 + 8 подборов), Сенсабо (10), Клейтон (8), Андерсон (7), Коллиер (2)
Хьюстон: Шенгюн (27), Дюрант (25 + 7 подборов), Смит (15), Шеппард (9), Томпсон (5 + 8 подборов + 9 передач) – старт; Адамс (13 + 12 подборов), А. Холидей (11), Тейт (7), Окоги (7), Капелла (6), Грин (4), Дэвисон (0)
Кливленд – Бостон – 115:117 (26:28, 25:30, 28:32, 36:27)
Кливленд: Э. Мобли (27 + 14 подборов), Харленд (21 + 8 передач), Митчелл (18 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Тайсон (17), Хантер (8) – старт; Проктор (8), Томлин (7), Портер (4), Уэйд (3), Брайант (2)
Бостон: Притчард (42), Браун (19 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Уолш (14 + 11 подборов), Тиллман (9), Хаузер (7) – старт; Саймонс (18), Шайерман (5), Гонсалес (3), Уильямс (0), Майнотт (0)
Нью-Йорк – Торонто – 116:94 (41:22, 18:30, 34:25, 23:17)
Нью-Йорк: Таунс (22 + 8 подборов), Харт (20 + 12 подборов + 7 передач), Брансон (18 + 7 передач), Макбрайд (14), Бриджес (14) – старт; Кларксон (13), Ябуселе (7), Колек (6), Робинсон (2 + 15 подборов), Хукпорти (0), Диавара (0), Эвбуомван (0)
Торонто: Квикли (19 + 8 передач), Барнс (18), Ингрем (14 + 5 потерь), Уолтер (7), Беттл (4) – старт; Мюррей-Бойлс (11 + 8 подборов), Мамукелашвили (9 + 7 подборов), Агбаджи (6), Дик (2), Шед (2), Мобо (2), Гепберн (0)
Портленд – Оклахома – 115:123 (19:24, 36:30, 32:31, 28:38)
Портленд: Авдия (31 + 19 подборов + 10 передач), Камара (19 + 8 подборов), Грант (18), Мюррей (13), Сиссоко (5) – старт; Лав (12), Р. Уильямс (7 + 9 подборов), Шарп (7), Рупер (3), Рит (0), Ян Хансен (0)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26), Холмгрен (19 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (16 + 8 подборов), Дорт (10), Уоллес (3) – старт; Митчелл (17), Джо (15), К. Уильямс (8), Уиггинс (5), Джейлин Уильямс (4)
Филадельфия – Атланта – 134:142 2OT (29:25, 29:32, 31:26, 26:32, 11:11, 8:16)
Филадельфия: Макси (44 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Эмбиид (18), Джордж (16 + 7 подборов + 5 перехватов), Барлоу (10), Эджкомб (7) – старт; Граймс (28 + 10 подборов), Маккейн (5), Бона (4), Драммонд (2), Эдвардс (0)
Атланта: Джонсон (41 + 14 подборов + 7 передач + 6 потерь), Александер-Уокер (34 + 8 подборов + 7 передач), Дэниэлс (17 + 9 подборов + 8 передач), Рисаше (12), Оконгву (10 + 13 подборов + 6 передач) – старт; Гуйе (13), Уоллес (8), Крейчи (5), Кеннард (2), Ньюэлл (0)
Миннесота – Сан-Антонио – 125:112 (32:37, 29:25, 28:31, 36:19)
Миннесота: Эдвардс (32 + 6 передач + 7 потерь), Рэндл (22 + 12 передач), Дивинченцо (18), Макдэниелс (13), Гобер (8 + 8 подборов) – старт; Рид (15), Кларк (8), Конли (5), Шеннон (4), Хайленд (0), Джузенг (0), Миллер (0), Диллингем (0)
Сан-Антонио: Фокс (25), Васселл (22), Корнет (6), Барнс (5), Шемпени (5) – старт; К. Джонсон (22 + 8 подборов), Харпер (17), Олиник (7), Сохан (2), Бийомбо (1), Джонс-Гарсия (0), Брайан (0), Уотерс (0)
Сакраменто – Мемфис – 107:115 (35:31, 24:31, 28:21, 20:32)
Сакраменто: Дерозан (23), Лавин (19), Мюррей (12 + 5 перехватов), Юбенкс (4), Уэстбрук (3 + 7 передач) – старт; Монк (21 + 6 передач), Ачиува (11 + 7 подборов), Рейно (9), Клиффорд (5), Эллис (0)
Мемфис: Айди (32 + 17 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Уэллс (15), Джарен Джексон (13), Кауард (10 + 7 подборов), В. Уильямс (2 + 7 передач) – старт; Спенсер (16), Колдуэлл-Поуп (13 + 5 потерь), Альдама (7), Лендейл (5), Кончар (2)
Лейкерс – Нью-Орлеан – 133:121 (46:27, 31:30, 31:35, 25:29)
Лейкерс: Дончич (34 + 12 подборов + 7 передач), Ривз (33 + 8 передач + 5 потерь), Эйтон (22 + 12 подборов + 4 блок-шота), Хачимура (14), Винсент (6) – старт; Ларевиа (10), Хэйс (8), Кнехт (4), Клебер (2), Тьеро (0)
Новый Орлеан: Макгауэнс (23 + 7 подборов), Бей (22 + 11 подборов), Фирс (21), Куин (15 + 7 подборов), Мисси (2) – старт; Пиви (13), Альварадо (12), Александер (7), Луни (6)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!