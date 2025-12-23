Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей

Защитник Оклахома-Сити Тандер Шай Гилджес-Александер в матче с Мемфисом набрал 31 бал и продлил свою феноменальную серию.

МВП прошлого сезона уже 100 матчей кряду набирает минимум 20 очков за матч.

Он стал всего лишь вторым игроком в истории, сумевшим достигнуть подобной отметки.

Ранее лишь легендарный Уилт Чемберлен делал такое же, центровой в свое время остановился на показателе в 126 матчей, потому у ШГА еще много работы, чтобы догнать Чемберлена.

