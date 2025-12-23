iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей

Шай продолжает уничтожать соперников.
Сегодня, 09:41       Автор: Василий Войтюк
Шай против Мемфиса / Getty Images
Шай против Мемфиса / Getty Images

Защитник Оклахома-Сити Тандер Шай Гилджес-Александер в матче с Мемфисом набрал 31 бал и продлил свою феноменальную серию.

МВП прошлого сезона уже 100 матчей кряду набирает минимум 20 очков за матч.

Он стал всего лишь вторым игроком в истории, сумевшим достигнуть подобной отметки.

Ранее лишь легендарный Уилт Чемберлен делал такое же, центровой в свое время остановился на показателе в 126 матчей, потому у ШГА еще много работы, чтобы догнать Чемберлена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шай Гилджис-Александер

Статьи по теме

Лидер Оклахомы стал MVP регулярного сезона NBA Лидер Оклахомы стал MVP регулярного сезона NBA
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Украина12:47
Алиев похвастался благодарностью от ТЦК в Ровненской области
Европа12:11
Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов
Украина11:54
Зимний чемпион Украины намерен усилиться звездами УПЛ
Другие страны11:35
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
НБА10:53
ТОП-10 моментов НБА: сумасшедший постер Джейлена Вильямса - лучший эпизод дня
Европа10:46
Италия откажется от нынешнего формата Суперкубка страны
Киберспорт10:20
Создатель Call of Duty погиб в автокатастрофе на своем Феррари
Другие страны09:59
ФИФА сняла трансферный бан с Ан-Насра
НБА09:41
Лучший игрок НБА продлил свою феноменальную серию до 100 матчей
Бокс09:19
Бывшего претендента на титул в супертяжелом весе арестовали в США, он воровал в магазине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK