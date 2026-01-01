НБА: Атланта выиграла у Миннесоты, Вашингтон одолел Милуоки
В ночь на четверг, 1 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно девять матчей.
Результаты матчей НБА за 1 января
Шарлотт – Голден Стейт – 125:132 (30:30, 34:39, 36:29, 25:34)
Шарлотт: Миллер (33), Болл (27 + 5 потерь), Книппел (20 + 8 передач), Секстон (16 + 8 передач), Диабате (0 + 8 подборов) – старт; Холл (9 + 7 подборов), Джеймс (9), Салон (6), Грин (5), Макнили (0).
Голден Стейт: Карри (26 + 5 потерь), Батлер (19 + 7 передач), Др. Грин (10 + 8 подборов + 12 передач), Пост (9), Муди (7) – старт; Подземски (19), Сантос (13), Пэйтон II (9), Хорфорд (8), Мелтон (7), Ричард (5), Спенсер (0), Джексон-Дэвис (0).
Атланта – Миннесота – 126:102 (33:26, 37:23, 28:24, 28:29)
Атланта: Джонсон (34 + 10 подборов + 6 передач), Оконгву (17 + 8 подборов), Дэниэлс (11 + 8 подборов + 9 передач), Александер-Уокер (11), Рисаше (9) – старт; Порзингис (16), Кеннард (15), Ньюэлл (7 + 9 подборов), Крейчи (6), Уоллес (0), Гуйе (0).
Миннесота: Эдвардс (30), Рэндл (19 + 7 подборов), Макдэниэлс (8), Дивинченцо (6 + 7 передач), Гобер (6 + 11 подборов) – старт; Джузэнг (10), Миллер (7), Рид (6 + 7 подборов), Диллингэм (5), Кларк (3), Конли (2), Хайлэнд (0), Инглс (0), Беранже (0).
Индиана – Орландо – 110:112 (28:31, 38:37, 29:26, 15:18)
Индиана: Сиакам (26), Матурин (23 + 5 потерь), Нембхард (19 + 7 передач), Хафф (0), Ферфи (0) – старт; Шеппард (12), Несмит (9 + 10 подборов), Уокер (9), Поттер (8), Макконнелл (4 + 8 передач), Брэдли (0).
Орландо: Банкеро (29 + 10 подборов + 5 потерь), Бэйн (18 + 7 подборов + 6 передач), Блэк (15), Саггс (11), Картер (6 + 11 подборов) – старт; Битадзе (14 + 9 подборов), Кэйн (11), Пенда (4), Джонс (4), Ричардсон (0), да Силва (0).
Кливленд – Финикс – 129:113 (37:21, 30:33, 29:35, 33:24)
Кливленд: Митчелл (34 + 10 подборов + 7 передач), Гарлэнд (19 + 6 передач), Э. Мобли (16 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Аллен (16 + 11 подборов), Уэйд (5) – старт; Тайсон (18), Меррилл (16), Брайант (3), Портер (2 + 9 подборов), Томлин (0), Проктор (0).
Финикс: Букер (32), Брукс (20), Гиллеспи (17), О’Нил (9), Уильямс (2 + 9 подборов) – старт; Буей (18), Данн (6), Хэйс-Дэвис (5), Гудвин (4 + 15 подборов), Ливерс (0), Игодаро (0), Флеминг (0), Малуач (0).
Сан-Антонио – Нью-Йорк – 134:132 (36:45, 27:28, 30:29, 41:30)
Сан-Антонио: Шэмпени (36), Вембаньяма (31 + 13 подборов), Фокс (26 + 7 передач), Барнс (7), Касл (5 + 7 передач) – старт; К. Джонсон (19 + 8 подборов), Корнет (7 + 9 подборов), Харпер (2), Олиник (1), Брайан (0).
Нью-Йорк: Брансон (29 + 8 передач), Таунс (20 + 7 подборов), Бриджес (13), Ануноби (9), Диавара (6) – старт; Макбрайд (21), Кларксон (20), Хукпорти (6), Маккаллар (3), Колек (3 + 6 передач), Ябуселе (2).
Чикаго – Новый Орлеан – 134:118 (36:32, 31:30, 30:28, 37:28)
Чикаго: Окоро (24), Джонс (20 + 12 передач), Бузелис (19), Вучевич (17 + 8 подборов), Смит (14 + 14 подборов) – старт; Хертер (13), Досунму (12 + 6 передач), Уильямс (12), Картер (3), Терри (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (31 + 7 подборов), Бей (16), Мерфи (15), Куин (9 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Фирс (5) – старт; Пул (26), Пиви (6), Хоукинс (5), Мисси (3), Луни (2 + 10 подборов).
Торонто – Денвер – 103:106 (23:32, 31:31, 25:22, 24:21)
Торонто: Ингрэм (30 + 8 подборов), Куикли (22), Барнс (20 + 14 подборов + 10 передач), Барретт (17), Агбаджи (2) – старт; Мюррэй-Бойлс (6 + 9 подборов), Уолтер (2), Шэд (2), Бэттл (2), Дик (0), Мамукелашвили (0).
Денвер: Уотсон (24 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (21 + 7 подборов + 6 передач), Валанчюнас (17 + 9 подборов), Пикетт (10), Джонс (6 + 7 подборов) – старт; Холмс (11), Хардуэй (9), Б. Браун (8 + 7 подборов).
Милуоки – Вашингтон – 113:114 (32:30, 30:35, 26:21, 25:28)
Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 15 подборов + 6 потерь), Портер (19), Роллинз (16 + 7 подборов + 7 передач), Тернер (13 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Грин (9) – старт; Портис (13), Г. Харрис (5), Кузма (5), Трент (0).
Вашингтон: Сарр (20 + 11 подборов + 4 блок-шота), Макколлум (18), Джонсон (14), Кулибали (10), Миддлтон (0 + 6 передач) – старт; Кэррингтон (20), Шэмпени (12 + 9 подборов), Бэгли (9), Джонсон (8), Райли (3).
Оклахома – Портленд – 124:95 (38:30, 35:25, 26:21, 25:19)
Оклахома: Гилджес-Александер (30 + 6 передач), Джейлен Уильямс (13 + 7 подборов + 7 передач), Холмгрен (12 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Дорт (12), Уоллес (5) – старт; Митчелл (17), Джо (15), Карлсон (12 + 7 подборов), Карузо (3), К. Уильямс (3), Уиггинс (2), Янгблад (0).
Портленд: Сиссоко (19), Авдия (17 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Шарп (14), Камара (6 + 7 подборов + 5 потерь), Клинган (6) – старт; Лав (10), Мюррэй (10), Р. Уильямс (8 + 8 подборов), Ян Ханьсэнь (3), Рупер (2), Рит (0).
