НБА: Клипперс берет вверх над Ютой Михайлюка, Майами обыграл Детройт

В ночь на пятницу, 2 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно пять матчей.

В матче Юта Джаз против Клипперс сыграл Святослав Михайлюк, он провел на площадке 24 минуты. За это время он набрал 5 очков, сделал 2 подбора и 1 передачу, совершил 2 потери. По броскам с игры он реализовал 2 из 9 попыток, из которых 1 из 5 — трехочковые. Также Михайлюк сделал 1 перехват.

Результаты матчей НБА за 2 января

Клипперс – Юта – 118:101 (31:17, 22:33, 29:31, 36:20)

Клипперс: Леонард (45 + 7 подборов), Харден (20 + 7 передач), Коллинз (8 + 11 подборов), Б. Лопес (3), Данн (2) – старт; Батюм (14), Д. Джонс (10), Сендерс (10), Нидерхойзер (6 + 10 подборов), Миллер (0), Браун (0), Кристи (0).

Юта: Сенсабо (20 + 5 потерь), Коллиер (16 + 10 передач + 5 потерь), Хендрикс (5), Михайлюк (5), Филиповски (4) – старт; Андерсон (22 + 8 подборов), Уильямс (18), Клейтон (9), Тшибве (2).

Бруклин – Хьюстон – 96:120 (20:26, 22:27, 25:37, 29:30)

Бруклин: З. Уильямс (14 + 5 перехватов), Клауни (11), Клекстон (11 + 8 подборов), Вольф (9), Пауэлл (8) – старт; Томас (21), Уилсон (8), Шарп (8 + 8 подборов + 7 передач), Траоре (3), Мартин (3).

Хьюстон: Томпсон (23), Дюрэнт (22 + 11 передач + 6 потерь), Шенгюн (20 + 6 передач), Исон (15 + 9 подборов), Смит (14) – старт; Шеппард (14), Окоги (5), Тейт (4), А. Холидей (3), Дэвисон (0), Финни-Смит (0).

Детройт – Майами – 112:118 (26:33, 28:30, 27:31, 31:24)

Детройт: Каннингем (31 + 8 подборов + 11 передач + 7 потерь), Томпсон (12), Дюрен (12), Д. Робинсон (9), Стюарт (6 + 5 блок-шотов) – старт; Сассер (18), Грин (11), Рид (9 + 7 подборов), Айви (2), Холланд (2).

Майами: Пауэлл (36), Уиггинс (17 + 8 подборов), Адебайо (15 + 14 подборов), Митчелл (8 + 11 передач + 5 потерь), Вейр (4 + 13 подборов) – старт; Хакс (19), Смит (9), Йович (5), Фонтеккьо (5), Якучионис (0).

Даллас – Филадельфия – 108:123 (33:27, 24:41, 26:24, 25:31)

Даллас: Кристи (18), Дэвис (13 + 8 подборов), Флегг (12 + 7 подборов + 7 передач), Вашингтон (11), Нембхард (9) – старт; Уильямс (14 + 7 подборов), Томпсон (9), Маршалл (9), Геффорд (8), Харди (5), Калеб Мартин (0).

Филадельфия: Макси (34 + 8 подборов + 10 передач), Эджкомб (23), Эмбиид (22 + 6 передач), Джордж (14 + 7 подборов + 5 потерь), Барлоу (5) – старт; Граймс (19 + 7 подборов), Бона (2), Драммонд (2), Маккейн (2), Уокер (0).

Сакраменто – Бостон – 106:120 (29:28, 32:34, 27:26, 18:32)

Сакраменто: Дерозан (25 + 6 передач), Ачиува (14), Рейно (12 + 8 подборов), Уэстбрук (10 + 6 передач), Мюррей (7) – старт; Шрёдер (18 + 7 передач), Эллис (16), Юбенкс (4), Монк (0), Клиффорд (0).

Бостон: Браун (29 + 10 подборов + 5 потерь), Уайт (16 + 7 передач), Притчард (16 + 6 передач), Кэта (13), Уолш (0) – старт; Хаузер (15), Саймонс (14), Гарза (11), Шайерман (3), Гонсалес (3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!