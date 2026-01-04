Шульга помог своей команде победить в овертайме матча G-Лиги

Украинский защитник Максим Шульга принял участие в матче G-Лиги, в котором помог своей команде Мейн Селтикс обыграть фарм-клуб Вашингтона Кэпитал Сити Гоу-Гоу.

Шульга показал не лучшую реализацию бросков (4 из 11 с игры и 3 из 8 с трехочковой линии), но все же набрал 16 очков, добавив к ним 5 ассистов и 6 подборов.

Также на счету Шульги один перехват.

Напомним, что сегодня украинский игрок Юты Джаз Святослав Михайлюк набрал 10 очков в матче с Голден Стэйт..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!