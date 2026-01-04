iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Шульга помог своей команде победить в овертайме матча G-Лиги

Украинец отыграл почти 40 минут.
Сегодня, 11:52       Автор: Василий Войтюк
Макс Шульга / Getty Images
Макс Шульга / Getty Images

Украинский защитник Максим Шульга принял участие в матче G-Лиги, в котором помог своей команде Мейн Селтикс обыграть фарм-клуб Вашингтона Кэпитал Сити Гоу-Гоу.

Шульга показал не лучшую реализацию бросков (4 из 11 с игры и 3 из 8 с трехочковой линии), но все же набрал 16 очков, добавив к ним 5 ассистов и 6 подборов. 

Также на счету Шульги один перехват.

Напомним, что сегодня украинский игрок Юты Джаз Святослав Михайлюк набрал 10 очков в матче с Голден Стэйт..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я вернулся": Фьюри ошеломил громким заявлением "Я вернулся": Фьюри ошеломил громким заявлением
Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии
Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Ман Сити против Челси, парижское дерби
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина стартует в сезоне парным матчем с Винус Вильямс
просмотров

Последние новости

Бокс13:15
"Я вернулся": Фьюри ошеломил громким заявлением
Европа12:51
Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии
Биатлон12:40
Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
Биатлон12:35
Украина определилась с составом мужской сборной на первый в 2026 году этап Кубка мира
НБА11:52
Шульга помог своей команде победить в овертайме матча G-Лиги
Теннис11:23
Свитолина стартует в сезоне парным матчем с Винус Вильямс
Бокс10:49
У Джошуа украли телефон во время смертельной аварии
Футзал10:25
Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире
Киберспорт09:52
S1mple и electroNic получили новых партнеров, которые позволят им играть на больших турнирах
НХЛ09:27
НХЛ: Миннесота и Вашингтон проиграли в серии буллитов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK