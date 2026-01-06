НБА: Детройт крупно обыграл Нью-Йорк, Шарлотт разгромил Оклахому
В ночь на вторник, 6 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 6 января
Детройт – Нью-Йорк – 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21)
Детройт: Каннингем (29 + 13 передач + 5 потерь), Томпсон (10 + 7 подборов), Д. Робинсон (9), Рид (8 + 8 подборов), Стюарт (7 + 9 подборов) – старт; Грин (17), Айви (16), Дженкинс (12), Сассер (8), Холланд (5).
Нью-Йорк: Брансон (25 + 6 потерь), Бриджес (10), Таунс (6 + 6 потерь), Ануноби (5), Робинсон (2 + 10 подборов) – старт; Макбрайд (17), Колек (9), Кларксон (8), Маккаллар (4), Хукпорти (2), Дадье (2).
Бостон – Чикаго – 115:101 (31:14, 23:19, 31:34, 30:34)
Бостон: Притчард (21), Браун (14 + 8 подборов), Кета (13 + 13 подборов), Уайт (10 + 7 передач), Хаузер (9) – старт; Саймонс (27), Гарза (8), Уолш (5), Гонсалес (5 + 7 подборов), Шайерман (3).
Чикаго: Бузелис (26), Вучевич (15 + 15 подборов + 7 передач), Джонс (10), Хертер (8), Окоро (5) – старт; Досунму (15), Картер (6), Филлипс (6), Уайт (5), Терри (3), Уильямс (2).
Торонто – Атланта – 118:100 (31:26, 30:23, 25:24, 32:27)
Торонто: Ингрэм (19 + 9 подборов), Барнс (18 + 8 подборов + 10 передач), Мюррэй-Бойлс (17 + 7 подборов + 7 передач), Барретт (17), Куикли (16) – старт; Мамукелашвили (12), Дик (11), Шэд (5), Уолтер (3).
Атланта: Оконгву (17 + 12 подборов), Рисаше (16), Александер-Уокер (14), Джонсон (13 + 14 подборов + 7 передач + 6 потерь), Дэниэлс (11) – старт; Крейчи (10), Кеннард (10), Порзингис (9).
Оклахома – Шарлотт – 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25)
Оклахома: Гилджес-Александер (21 + 6 передач), Джейлен Уильямс (16), Холмгрен (15), Уиггинс (11), Дорт (5) – старт; Митчелл (11), К. Уильямс (8), Джо (5), Карлсон (3), Уоллес (2).
Шарлотт: Миллер (28), Книппел (23 + 5 потерь), Бриджес (17 + 11 подборов), Болл (16), Диабате (9 + 12 подборов) – старт; Холл (13), Секстон (10), Джеймс (5), Макнили (3).
Хьюстон – Финикс – 100:97 (25:29, 29:31, 24:18, 22:19)
Хьюстон: Дюрент (26 + 10 подборов), Томпсон (17 + 7 подборов + 6 передач), Смит (17 + 7 подборов), Исон (12 + 8 подборов), Адамс (8 + 11 подборов) – старт; Шеппард (11), А. Холидэй (4), Финни-Смит (3), Капела (2).
Финикс: Букер (27), О’Нил (15), Брукс (15), Гиллеспи (11), Уильямс (4 + 8 подборов) – старт; Гудвин (11), Игодаро (9 + 8 подборов), Данн (5), Аллен (0 + 6 передач).
Филадельфия – Денвер – 124:125 OT (26:29, 32:29, 35:29, 27:33, 4:5)
Филадельфия: Эмбиид (32 + 10 подборов + 6 потерь), Макси (28 + 6 передач), Эджкомб (17 + 8 подборов + 9 передач), Джордж (8), Барлоу (6) – старт; Граймс (16), Бона (8), Уокер (6), Маккейн (3).
Денвер: Пикетт (29 + 7 передач), Уотсон (24 + 7 подборов + 6 потерь), Б. Браун (19), Джонс (10), Холмс (2) – старт; Ннаджи (21 + 8 подборов), Тайсон (14), Стротер (6).
Клипперс – Голден Стейт – 103:102 (31:19, 24:32, 21:13, 27:38)
Клипперс: Леонард (24 + 12 подборов + 5 потерь), Сэндерс (20 + 7 подборов), Коллинз (18), Данн (16 + 6 передач), Зубац (10 + 11 подборов) – старт; Миллер (9), Батюм (6).
Голден Стейт: Карри (27 + 6 передач), Батлер (24), Др. Грин (6 + 12 передач), Пост (5), Муди (4) – старт; Пэйтон II (14), Подземски (6), Сантос (6), Мелтон (5), Хорфорд (5).
Портленд – Юта – 137:117 (36:26, 42:31, 36:26, 23:34)
Портленд: Авдия (33 + 8 подборов + 9 передач), Шарп (29 + 7 передач), Камара (15), Клинган (12 + 17 подборов), Мюррэй (10) – старт; Лав (14), Сиссоко (14), Рупер (4), Ян Ханьсэнь (4), Р. Уильямс (2).
Юта: Маркканен (22 + 5 потерь), Нуркич (21 + 12 подборов), Джордж (15), Сенсабо (8), Михайлюк (8) – старт; Филиповски (13), Коллиер (10 + 8 передач), Уильямс (8), Хендрикс (7), Клэйтон (5).
