НБА: Миннесота разобралась с Кливлендом, Юта обыграла Даллас

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницю, 9 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно три матча.

Добавим, что игра между Чикаго и Майами, которая должна была пройти на 9 января, была перенесена из-за конденсата на паркете.

Результаты матчей НБА за 9 января

Шарлотт – Индиана – 112:114 (30:33, 28:27, 29:30, 25:24)

Шарлотт: Бриджес (19), Книппел (18 + 8 подборов), Секстон (11), Диабате (10), Миллер (6) – старт; Болл (33 + 8 передач), Джеймс (4), Салон (4), Грин (3), Макнилли (2), Холл (2).

Индиана: Сиакам (30 + 14 подборов + 6 потерь), Несмит (16), Хафф (10), Ферфи (7), Джексон (4) – старт; Макконнелл (23 + 8 передач), Шеппард (7), Брэдли (7), Поттер (5), Томпсон (3).

Миннесота – Кливленд – 131:122 (32:31, 31:36, 43:22, 25:33)

Миннесота: Рэндл (28 + 11 подборов + 8 передач), Макдениэлс (26), Эдвардс (25 + 7 подборов + 9 передач), Дивинченцо (22), Гобер (11 + 13 подборов) – старт; Род (9), Кларк (5), Конли (3), Хайленд (2).

Кливленд: Митчелл (30 + 7 подборов + 8 передач), Э. Мобли (19), Гарленд (16 + 8 передач), Аллен (11 + 10 подборов), Портер (4) – старт; Мэррилл (22), Хантер (14 + 7 подборов), Тайсон (4), Томлин (2).

Юта – Даллас – 116:114 (34:29, 24:26, 30:34, 28:25)

Юта: Маркканен (33 + 7 подборов), Джордж (19 + 7 передач), Сенсабо (14), Лав (10 + 10 подборов), Уильямс (8) – старт; Клейтон (12), Филипповские (8), Коллиер (7 + 6 передач), Хендрикс (3), Андерсон (2 + 7 подборов).

Даллас: Флегг (26 + 10 подборов + 8 передач), Дэвис (21 + 11 подборов), Маршалл (17), Кристи (16), Геффорд (0 + 7 подборов) – старт; Томпсон (23), Нембхард (7), Уильямс (2), Калеб Мартин (2).

