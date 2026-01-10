iSport.ua
НБА: Лейкерс уступили Милуоки, Портленд оказался сильнее Хьюстона

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:55
В ночь на субботу, 10 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно десять матча.

Результаты матчей НБА за 10 января

Бостон – Торонто – 125:117 (37:30, 31:30, 29:26, 28:31)

Бостон: Притчард (27), Браун (25 + 8 подборов + 7 передач), Хаузер (19), Уайт (18), Кета (10) – старт; Саймонс (15), Гарза (6 + 7 подборов), Гонсалес (5), Уолш (0).

Торонто: Уолтер (19), Барретт (19 + 7 передач), Куикли (17 + 13 передач), Мамукелашвили (15 + 8 подборов), Мюррэй-Бойлс (7) – старт; Шэд (13 + 8 передач), Дик (9), Мартин (7), Мобо (6), Лоусон (3), Бэттл (2).

Вашингтон – Новый Орлеан – 107:128 (26:28, 24:32, 34:40, 23:28)

Вашингтон: Джордж (15), Сарр (14), Джонсон (12), Кулибали (8), Миддлтон (4) – старт; Вукчевич (15 + 5 блок-шотов), Шэмпени (12 + 9 подборов), Кэррингтон (11), Брэнэм (10), Джонсон (6), Гилл (0).

Новый Орлеан: Мерфи (35 + 8 подборов), Уильямсон (31), Фирс (21 + 6 передач + 6 потерь), Куин (14 + 16 подборов + 12 передач + 5 потерь), Макгауэнс (6) – старт; Пиви (9), Хоукинс (7), Мисси (3 + 9 подборов), Маткович (2), Пул (0), Александер (0).

Орландо – Филадельфия – 91:103 (28:24, 26:29, 25:30, 12:20)

Орландо: Бэйн (23), Блэк (21), Банкеро (14 + 11 подборов + 7 передач), Картер (13 + 8 подборов), Пенда (5 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (9), Айзек (4), Битадзе (2).

Филадельфия: Макси (29), Эмбиид (22 + 9 подборов), Джордж (18 + 9 подборов), Барлоу (11 + 9 подборов), Эджкомб (6 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Драммонд (7), Граймс (6), Уокер (2), Маккейн (2), Убре (0).

Бруклин – Клипперс – 105:121 (25:35, 22:28, 29:28, 29:30)

Бруклин: Демин (19), Портер (18 + 6 передач), Клэкстон (13), Клауни (12), Мэнн (8) – старт; Томас (13), Вольф (11), Шарп (6 + 9 подборов), Траоре (5).

Клипперс: Харден (31 + 6 передач + 6 потерь), Леонард (26), Коллинз (16), Данн (9), Зубац (5) – старт; Миллер (21), Сэндерс (5), Батюм (5), Б. Лопес (3).

Мемфис – Оклахома – 116:117 (35:25, 30:21, 29:35, 22:36)

Мемфис: Джарен Джексон (23 + 7 подборов), Кауард (13 + 9 подборов + 5 потерь), Лэндейл (13 + 10 подборов), Уэллс (10), Спенсер (7 + 11 передач) – старт; Джексон (18), Альдама (15 + 7 подборов + 7 передач), В. Уильямс (13), Колдуэлл-Поуп (2), Колоко (2).

Оклахома: Джейлен Уильямс (26 + 10 передач), Митчелл (23 + 6 передач), Уиггинс (16 + 7 подборов), Дорт (13), Карлсон (5) – старт; К. Уильямс (21 + 8 подборов), Карузо (7), Джо (3), Дженг (3), Барнхайзер (0).

Денвер – Атланта – 87:110 (28:30, 22:28, 25:16, 12:36)

Денвер: Уотсон (25 + 11 подборов + 5 потерь), Тайсон (10), Пикетт (7 + 6 передач), Холмс (6), К. Браун (0) – старт; Гордон (14 + 9 подборов), Ннаджи (12), Хардуэй (10), Б. Браун (3).

Атланта: Джонсон (29 + 9 подборов + 6 передач), Александер-Уокер (22 + 8 подборов), Дэниэлс (17 + 11 подборов + 10 передач), Оконгву (15), Крейчи (0) – старт; Уоллес (10), Ньюэлл (9), Кеннард (8), Гуйе (0).

Финикс – Нью-Йорк – 112:107 (28:23, 34:37, 32:26, 18:21)

Финикс: Букер (31 + 8 передач), Брукс (27 + 7 подборов), О’Нил (12), Уильямс (10), Гиллеспи (6) – старт; Аллен (10), Гудвин (7), Данн (7), Флеминг (2), Игодаро (0).

Нью-Йорк: Брансон (27), Макбрайд (17), Таунс (15 + 12 подборов + 5 потерь), Ануноби (15 + 8 подборов), Бриджес (11 + 8 подборов) – старт; Кларксон (12), Робинсон (8 + 14 подборов), Колек (2).

Голден Стейт – Сакраменто – 137:103 (34:29, 29:30, 34:25, 40:19)

Голден Стейт: Карри (27 + 10 передач), Батлер (15 + 6 передач), Др. Грин (11 + 8 передач), Пост (11), Муди (7) – старт; Мелтон (19), Подземски (14), Пэйтон II (12 + 9 подборов), Хорфорд (9), Хилд (6), Сантос (4), Ричард (2).

Сакраменто: Дерозан (24), Лавин (15), Уэстбрук (13 + 7 передач), Рейно (8 + 7 подборов), Эллис (5) – старт; Шредер (15), Монк (8), Кардуэлл (6 + 8 подборов), Клиффорд (6), Картер (2), Ачиува (1).

Портленд – Хьюстон – 111:105 (28:29, 27:27, 22:34, 34:15)

Портленд: Камара (25), Авдия (20 + 6 передач + 5 потерь), Шарп (20 + 8 подборов), Сиссоко (13), Клинган (8 + 15 подборов + 6 передач) – старт; Лав (18), Рит (3), Рупер (2), Ян Ханьсэнь (2), Р. Уильямс (0).

Хьюстон: Дюрэнт (30 + 12 подборов), Томпсон (24 + 9 подборов), Смит (13 + 8 подборов), Исон (6), Адамс (5 + 9 подборов) – старт; Шеппард (20), Окоги (4), Финни-Смит (3), Капела (0).

Лейкерс – Милуоки – 101:105 (25:24, 27:37, 25:25, 24:19)

Лейкерс: Джеймс (26 + 9 подборов + 10 передач), Дончич (24 + 9 подборов + 9 передач), Ларэвиа (13), Смарт (9), Эйтон (4) – старт; Вандербилт (9 + 9 подборов), Винсент (6), Хэйс (6), Кнехт (4), Клебер (0).

Милуоки: Портер (22 + 6 передач), Я. Адетокумбо (21), Грин (11), Роллинз (10), Тернер (8) – старт; Кузма (13), Портис (11 + 12 подборов), Трент (6), Г. Харрис (3).

