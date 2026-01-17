НБА: Хьюстон обыграл Миннесоту, Кливленд вырвал победу против Филадельфии
В ночь на субботу, 17 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 17 января
Индиана - Новый Орлеан - 127:119 (31:33, 42:33, 29:27, 25:26)
Индиана: Хафф (29 + 9 подборов), Сиакам (27), Нембхард (19 + 10 передач), Несмит (12), Ферфи (7) – старт; Джексон (12), Макконнелл (8 + 9 передач), Уокер (6), Шеппард (4), Брэдли (3 + 9 подборов).
Новый Орлеан: Уильямсон (27 + 7 передач), Мерфи (22), Бей (20), Фирс (16), Куин (14 + 12 подборов) – старт; Пул (11), Макгауэнс (4), Маткович (3), Мисси (2), Хоукинс (0).
Филадельфия - Кливленд — 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33)
Филадельфия: Эмбиид (33), Макси (22 + 9 передач + 5 перехватов), Джордж (14), Эджкомб (10), Барлоу (2) – старт; Граймс (14 + 7 подборов), Убре (12), Бона (4), Уотфорд (4), Уокер (0).
Кливленд: Тайсон (39), Э. Мобли (15 + 4 блок-шота), Митчелл (13 + 9 подборов + 12 передач + 6 потерь), Аллен (10 + 7 подборов), Портер (2 + 11 передач) – старт; Хантер (16), Проктор (13), Томлин (9), Болл (0).
Бруклин - Чикаго - 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37)
Бруклин: Портер (26 + 7 подборов), Клауни (23 + 11 подборов), Клэкстон (7 + 14 подборов), Дёмин (5), Пауэлл (3) – старт; Шарп (14), Вольф (13), Томас (8), Траоре (8 + 7 передач), Мэнн (5).
Чикаго: Вучевич (19), Уайт (17), Бузелис (15 + 4 блок-шота), Джонс (11), Окоро (6) – старт; Досунму (18), Смит (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (7), Хертер (2), Терри (0).
Торонто - Клипперс - 117:121 OT (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12)
Торонто: Барнс (24 + 7 подборов + 6 передач), Ингрэм (19 + 5 потерь), Шэд (15 + 13 передач), Агбаджи (15), Мюррэй-Бойлс (11) – старт; Дик (15 + 7 подборов), Мамукелашвили (13), Мартин (5), Лоусон (0).
Клипперс: Харден (31 + 10 передач), Зубац (16 + 14 подборов), Данн (15 + 5 потерь), Сэндерс (13), Батюм (0) – старт; Миллер (19 + 6 передач), Кристи (16), Нидерхойзер (5), Б. Лопес (3), Вашингтон (3), Браун (0).
Хьюстон - Миннесота - 110:105 (29:34, 24:21, 28:27, 29:23)
Хьюстон: Дюрэнт (39 + 7 передач + 5 потерь), Шенгюн (25 + 14 подборов), Томпсон (14 + 7 подборов), Смит (9), Окоги (1) – старт; Шеппард (14), Тэйт (4), Капела (4), Дэвисон (0), Финни-Смит (0).
Миннесота: Рэндл (39 + 5 потерь), Макдэниэлс (15 + 7 подборов), Гобер (10 + 13 подборов), Дивинченцо (8 + 8 подборов), Конли (6) – старт; Рид (25 + 9 подборов), Хайлэнд (2), Кларк (0), Беранже (0).
Сакраменто - Вашингтон - 128:115 (41:22, 26:39, 34:23, 27:31)
Сакраменто: Уэстбрук (26 + 6 передач), Дерозан (17), Лавин (16), Ачиува (16), Рейно (4 + 8 подборов) – старт; Шредер (15), Сабонис (13), Клиффорд (9 + 7 подборов), Кардуэлл (8 + 8 подборов), Монк (4).
Вашингтон: Сарр (19), Джонсон (18), Шэмпени (15 + 7 подборов), Джордж (15 + 8 подборов), Кэррингтон (11 + 9 передач) – старт; Брэнэм (13), Бэгли (8), Уоткинс (6), Райли (6), Джонсон (4), Гилл (0).
