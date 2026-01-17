iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Хьюстон обыграл Миннесоту, Кливленд вырвал победу против Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:54       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на субботу, 17 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.

Результаты матчей НБА за 17 января

Индиана - Новый Орлеан - 127:119 (31:33, 42:33, 29:27, 25:26)

Индиана: Хафф (29 + 9 подборов), Сиакам (27), Нембхард (19 + 10 передач), Несмит (12), Ферфи (7) – старт; Джексон (12), Макконнелл (8 + 9 передач), Уокер (6), Шеппард (4), Брэдли (3 + 9 подборов).

Новый Орлеан: Уильямсон (27 + 7 передач), Мерфи (22), Бей (20), Фирс (16), Куин (14 + 12 подборов) – старт; Пул (11), Макгауэнс (4), Маткович (3), Мисси (2), Хоукинс (0).

Филадельфия - Кливленд — 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33)

Филадельфия: Эмбиид (33), Макси (22 + 9 передач + 5 перехватов), Джордж (14), Эджкомб (10), Барлоу (2) – старт; Граймс (14 + 7 подборов), Убре (12), Бона (4), Уотфорд (4), Уокер (0).

Кливленд: Тайсон (39), Э. Мобли (15 + 4 блок-шота), Митчелл (13 + 9 подборов + 12 передач + 6 потерь), Аллен (10 + 7 подборов), Портер (2 + 11 передач) – старт; Хантер (16), Проктор (13), Томлин (9), Болл (0).

Бруклин - Чикаго - 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37)

Бруклин: Портер (26 + 7 подборов), Клауни (23 + 11 подборов), Клэкстон (7 + 14 подборов), Дёмин (5), Пауэлл (3) – старт; Шарп (14), Вольф (13), Томас (8), Траоре (8 + 7 передач), Мэнн (5).

Чикаго: Вучевич (19), Уайт (17), Бузелис (15 + 4 блок-шота), Джонс (11), Окоро (6) – старт; Досунму (18), Смит (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (7), Хертер (2), Терри (0).

Торонто - Клипперс - 117:121 OT (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12)

Торонто: Барнс (24 + 7 подборов + 6 передач), Ингрэм (19 + 5 потерь), Шэд (15 + 13 передач), Агбаджи (15), Мюррэй-Бойлс (11) – старт; Дик (15 + 7 подборов), Мамукелашвили (13), Мартин (5), Лоусон (0).

Клипперс: Харден (31 + 10 передач), Зубац (16 + 14 подборов), Данн (15 + 5 потерь), Сэндерс (13), Батюм (0) – старт; Миллер (19 + 6 передач), Кристи (16), Нидерхойзер (5), Б. Лопес (3), Вашингтон (3), Браун (0).

Хьюстон - Миннесота - 110:105 (29:34, 24:21, 28:27, 29:23)

Хьюстон: Дюрэнт (39 + 7 передач + 5 потерь), Шенгюн (25 + 14 подборов), Томпсон (14 + 7 подборов), Смит (9), Окоги (1) – старт; Шеппард (14), Тэйт (4), Капела (4), Дэвисон (0), Финни-Смит (0).

Миннесота: Рэндл (39 + 5 потерь), Макдэниэлс (15 + 7 подборов), Гобер (10 + 13 подборов), Дивинченцо (8 + 8 подборов), Конли (6) – старт; Рид (25 + 9 подборов), Хайлэнд (2), Кларк (0), Беранже (0).

Сакраменто - Вашингтон - 128:115 (41:22, 26:39, 34:23, 27:31)

Сакраменто: Уэстбрук (26 + 6 передач), Дерозан (17), Лавин (16), Ачиува (16), Рейно (4 + 8 подборов) – старт; Шредер (15), Сабонис (13), Клиффорд (9 + 7 подборов), Кардуэлл (8 + 8 подборов), Монк (4).

Вашингтон: Сарр (19), Джонсон (18), Шэмпени (15 + 7 подборов), Джордж (15 + 8 подборов), Кэррингтон (11 + 9 передач) – старт; Брэнэм (13), Бэгли (8), Уоткинс (6), Райли (6), Джонсон (4), Гилл (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open Лидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open
Не присоединится к сборной на Олимпиаде. Стало известно о травме шведского форварда Не присоединится к сборной на Олимпиаде. Стало известно о травме шведского форварда
Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне
Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Теннис11:46
Лидер сборной Италии на Кубке Дэвиса снялся с Australian Open
Европа и мир11:26
Не присоединится к сборной на Олимпиаде. Стало известно о травме шведского форварда
Европа10:52
Артета на радаре Реала. Кто сменит Арбелоа в следующем сезоне
Бокс10:19
Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление
Теннис09:53
Сборная Украины узнала потенциальных соперниц в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
НХЛ09:26
НХЛ: Каролина разгромила Флориду, Тампа уступила Сент-Луису по буллитам
НБА08:54
НБА: Хьюстон обыграл Миннесоту, Кливленд вырвал победу против Филадельфии
Европа08:36
Кадровая катастрофа Баварии. Очередной полузащитник получил травму
Европа08:15
Оценка Забарного за матч ПСЖ - Лилль
Европа07:50
Атлетико Мадрид хочет подписать хавбека Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK