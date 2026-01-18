НБА: Майами обыграл Оклахому, Портленд разобрался с Лейкерс
В ночь на воскресенья, 18 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 18 января
Даллас - Юта - 138:120 (42:29, 29:30, 35:35, 32:26)
Даллас: Уильямс (22), Кристи (22), Маршалл (16 + 6 передач), Пауэлл (10 + 8 подборов), Калеб Мартин (3) – старт; Томпсон (23), Харди (12), Сиссе (9 + 10 подборов), Келли (8), Нембхард (7), Робинсон-Эрл (6).
Юта: Джордж (29 + 6 передач), Бэйли (18 + 8 подборов), Филиповски (13 + 12 подборов), Уильямс (11), Коллиер (9) – старт; Сенсабо (25), Андерсон (8), Клэйтон (5 + 8 передач), Хендрикс (2).
Атланта - Бостон - 106:132 (23:30, 28:52, 23:35, 32:15)
Атланта: Оконгву (21 + 7 подборов), Александер-Уокер (18 + 6 передач), Джонсон (12 + 8 подборов), Макколлум (11 + 7 подборов), Крейчи (3) – старт; Кисперт (16 + 7 подборов), Ньюэлл (10), Уоллес (5), Гуйе (5 + 7 подборов), Хьюстан (3), Кеннард (2), Деннис (0).
Бостон: Браун (41), Хаузер (30), Кета (14 + 7 подборов), Шайерман (9 + 7 подборов), Уайт (7 + 12 передач) – старт; Саймонс (14), Гонсалес (7 + 8 подборов), Гарза (4), Уильямс (3), Харпер (3), Уолш (0), Тиллман (0).
Детройт - Индиана - 121:78 (31:11, 28:14, 33:28, 29:25)
Детройт: Каннингем (16), Д. Робинсон (16), Дюрен (15 + 8 подборов), Харрис (7), Томпсон (7 + 7 подборов) – старт; Грин (16), Леверт (10), Сассер (9), Стюарт (7 + 7 подборов), Холланд (7), Айви (5), Дженкинс (3), Рид (3).
Индиана: Уокер (13), Шеппард (8), Джексон (8 + 5 потерь), Ферфи (5 + 5 потерь), Хафф (3) – старт; Брэдли (12), Джексон (10), Томпсон (10), Питер (5), Джонс (2), Поттер (2 + 9 подборов).
Нью-Йорк - Финикс - 99:106 (27:19, 29:36, 21:25, 22:26)
Нью-Йорк: Макбрайд (23), Таунс (23 + 11 подборов), Ануноби (21 + 8 подборов), Бриджес (15), Диавара (3) – старт; Кларксон (6), Шэмет (5), Колек (2), Робинсон (1 + 10 подборов), Ябуселе (0), Маккаллар (0).
Финикс: Букер (27), Уильямс (14 + 9 подборов), Гиллеспи (11 + 6 передач), О’Нил (10), Брукс (5) – старт; Аллен (16), Гудвин (13), Данн (8), Игодаро (2), Ливерс (0).
Майами - Оклахома - 122:120 (30:37, 30:28, 35:30, 27:25)
Майами: Адебайо (30 + 12 подборов), Пауэлл (19), Ларссон (16), Уиггинс (15), Якучионис (3 + 7 передач) – старт; Фонтеккьо (13), Гарднер (11), Уэйр (7 + 9 подборов), Смит (5), Йович (3).
Оклахома: Гилджес-Александер (39), Холмгрен (14 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Уоллес (9), Джейлен Уильямс (8), Дорт (2) – старт; Уиггинс (18), Митчелл (15 + 5 потерь), Джо (8), Карузо (5), Джейлин Уильямс (2), К. Уильямс (0).
Сан-Антонио - Миннесота - 126:123 (21:22, 48:22, 27:40, 30:39)
Сан-Антонио: Вембаньяма (39 + 9 подборов), Фокс (25 + 12 передач), Касл (8 + 9 передач), Барнс (8 + 8 подборов), Шэмпени (7) – старт; К. Джонсон (20), Харпер (9), Корнет (8), Уотерс (2), Брайан (0).
Миннесота: Эдвардс (55), Макдэниэлс (23), Рэндл (17 + 10 подборов), Дивинченцо (11), Рид (0) – старт; Беранже (10 + 8 подборов), Хайлэнд (7), Кларк (0), Джузэнг (0), Миллер (0), Конли (0).
Голден Стейт - Шарлотт - 136:116 (39:28, 30:29, 43:37, 24:22)
Голден Стейт: Др. Грин (20 + 6 передач), Карри (14), Муди (12), Ричард (11), Пост (7 + 7 подборов) – старт; Мелтон (24), Подземски (16 + 7 передач), Хилд (14), Хорфорд (11), Пэйтон II (5), Джексон-Дэвис (2), Спенсер (0).
Шарлотт: Миллер (28 + 6 потерь), Книппел (24 + 11 подборов), Бриджес (9), Колкбреннер (4 + 7 подборов), Джеймс (2) – старт; Секстон (17), Болл (15), Г. Уильямс (7), Коннотон (5), Мэнн (3), Салон (2), Грин (0).
Денвер - Вашингтон - 121:115 (36:29, 26:34, 21:23, 38:29)
Денвер: Дж. Мюррэй (42 + 6 передач + 5 потерь), Уотсон (21), Гордон (8 + 10 подборов + 11 передач), Джонс (7), Пикетт (5 + 6 передач) – старт; Хардуэй (30), Б. Браун (4), Ннаджи (4), Стротер (0).
Вашингтон: Джордж (29 + 7 передач), Миддлтон (16 + 7 подборов), Сарр (16 + 8 подборов), Кэррингтон (13), Джонсон (4) – старт; Бэгли (14), Шэмпени (13 + 9 подборов), Райли (7), Уоткинс (3).
Портленд - Лейкерс - 132:116 (40:27, 31:34, 36:29, 25:26)
Портленд: Шарп (25), Клинган (18 + 11 подборов), Сиссоко (14), Холидэй (9), Камара (9) – старт; Грант (22), Лав (22 + 7 передач), Р. Уильямс (8), Рит (5), Кук (0), Рупер (0), Ян Ханьсэнь (0).
Лейкерс: Смарт (25), Джеймс (20 + 9 подборов + 8 передач), Клебер (11), Винсент (3), Ларэвиа (2) – старт; Тимми (21), Хатимура (11), Бафкин (9), Вандербилт (6), Смит (5), Кнехт (3), Джеймс-младший (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!