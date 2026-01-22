НБА: Нью-Йорк разгромил Бруклин, Милуоки проиграл Оклахоме
В ночь на четверг, 22 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 22 января
Шарлотт - Кливленд - 87:94 (20:33, 12:23, 32:20, 23:18)
Шарлотт: Миллер (24), Книппел (21 + 11 подборов), Бриджес (11), Диабате (4), Джеймс (0) – старт; Секстон (11), Грин (7 + 9 подборов), Колкбреннер (7), Болл (2 + 7 передач), Г. Уильямс (0).
Кливленд: Митчелл (24 + 6 передач + 8 потерь), Тайсон (14 + 7 подборов), Э. Мобли (14 + 14 подборов), Аллен (13 + 9 подборов), Уэйд (4 + 9 подборов) – старт; Портер (7), Томлин (6 + 9 подборов), Нэнс (5), Хантер (4), Проктор (3).
Бостон - Индиана - 119:104 (30:20, 36:26, 25:32, 28:26)
Бостон: Браун (30 + 10 подборов + 5 потерь), Хаузер (17), Кета (17 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Уайт (13), Притчард (10 + 8 передач) – старт; Саймонс (9), Гарза (8), Шайерман (5), Гонсалес (5), Уолш (3), Харпер (2), Уильямс (0).
Индиана: Сиакам (32 + 10 подборов), Ферфи (10 + 8 подборов), Нембхард (9 + 9 передач), Несмит (6), Хафф (2) – старт; Уокер (19), Поттер (9), Шеппард (8), Макконнелл (4), Джексон (3), Брэдли (2), Джексон (0), Джонс (0).
Нью-Йорк - Бруклин - 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10)
Нью-Йорк: Брансон (20), Таунс (14 + 8 подборов), Бриджес (11), Харт (11 + 9 подборов), Ануноби (5) – старт; Шэмет (18), Макбрайд (14), Робинсон (7 + 7 подборов), Диавара (7), Колек (6), Кларксон (3), Хукпорти (2), Ябуселе (2), Дадье (0).
Бруклин: Портер (12), Клауни (8), Пауэлл (6), Демин (6), Клэкстон (4) – старт; З. Уильямс (11), Шарп (6), Томас (5), Вольф (3), Мартин (3), Мэнн (2), Уилсон (0), Траоре (0).
Мемфис - Атланта - 122:124 (32:31, 27:35, 36:28, 27:30)
Мемфис: Морэнт (23 + 12 передач + 5 потерь), Уэллс (18), Кауард (17 + 7 подборов), Джарен Джексон (17 + 5 потерь), Кончар (2) – старт; Лэндейл (13 + 11 подборов), Спенсер (11), Джексон (9), Колдуэлл-Поуп (9), В. Уильямс (3).
Атланта: Джонсон (32 + 15 подборов + 8 передач), Оконгву (18 + 9 подборов + 7 потерь), Александер-Уокер (11), Кисперт (8), Дэниэлс (3 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Кеннард (18), Макколлум (15 + 6 передач), Крейчи (7), Гуйе (7), Колоко (5).
Новый Орлеан - Детройт - 104:112 (30:34, 32:34, 22:21, 20:23)
Новый Орлеан: Бей (20), Мерфи (17 + 5 потерь), Фирс (12), Куин (5 + 8 передач), Уильямсон (4) – старт; Пиви (17 + 7 подборов), Пул (11), Макгауэнс (5), Маткович (5), Мисси (4), Луни (4 + 7 подборов).
Детройт: Дюрен (20 + 15 подборов), Дженкинс (17 + 5 потерь), Д. Робинсон (15), Томпсон (12 + 9 подборов), Харрис (10) – старт; Сассер (9), Стюарт (8), Грин (8), Айви (7), Холланд (6).
Милуоки - Оклахома-Сити - 102:122 (18:38, 33:31, 26:30, 25:23)
Милуоки: Я. Адетокумбо (19 + 14 подборов + 7 передач), Грин (15), Роллинз (10 + 7 передач), Кузма (9), Г. Харрис (3) – старт; Энтони (17 + 5 потерь), Портис (15 + 9 передач), Нэнс (11), Джексон (3), Коффи (0), Трент (0), Симс (0), Т. Адетокумбо (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 7 подборов + 11 передач), Митчелл (18), Дорт (13), Холмгрен (10 + 7 подборов), Уоллес (9) – старт; К. Уильямс (18 + 8 подборов), Карлсон (9), Джо (5), Барнхайзер (0), Янгблад (0), Дженг (0).
Сакраменто - Торонто - 109:122 (30:26, 31:26, 21:43, 27:27)
Сакраменто: Уэстбрук (23), Лавин (19), Ачиува (11 + 8 подборов), Дерозан (9), Рейно (8 + 7 подборов) – старт; Монк (17), Шредер (16), Клиффорд (4 + 7 подборов), Кардуэлл (2 + 13 подборов + 4 блок-шота).
Торонто: Барнс (23 + 8 подборов + 7 передач), Ингрэм (23), Мамукелашвили (22 + 9 подборов), Куикли (18 + 8 передач), Шэд (15 + 6 передач) – старт; Дик (11), Агбаджи (4), Бэттл (3), Мобо (3 + 9 подборов), Лоусон (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!