НБА: Денверу справиться с Торонто, Миннесота уступила Портленду
В ночь на субботу, 21 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 20 марта
Бруклин – Нью-Йорк – 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18)
Бруклин: З. Уильямс (17), Траоре (11 + 7 передач), Вольф (8), Клекстон (8 + 7 подборов), Павелл (2) – старт; Майнотт (22), Агбаджи (8), Смит (7), Сараф (5), Джонсон (4 + 6 передач).
Нью-Йорк: Таунс (26 + 15 подборов), Брансон (17 + 8 передач), Ануноби (16), Бриджес (9 + 7 подборов), Шемет (3) – старт; Кларксон (9), Диавара (8 + 7 подборов), Робинсон (3 + 10 подборов), Альварадо (2), Коллек (0).
Детройт – Голден Стейт – 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28)
Детройт: Дюрен (23), Дженкинс (22 + 7 подборов + 8 передач), Харрис (13), Д. Робинсон (11), Томпсон (8 + 7 перехватов + 5 потерь) – старт; Род (15), Холланд (11), Грин (5), Леверт (5), Смит (2), Ланир (0).
Голден Стейт: Подземски (15), Мелтон (14), Сантос (13), Порзингис (5), Др. Грин (0 + 6 передач) – старт; Пэйтон II (14), Ричард (11), Крайер (10), Юртсевен (8), Спенсер (6), Леонс (5).
Мемфис – Бостон – 112:117 (27:29, 27:26, 34:29, 24:33)
Мемфис: Джером (16 + 7 передач), Проспер (14 + 7 подборов), Смолл (13), Хендрикс (12), Уэллс (6) – старт; Бертон (23), Джарро (13), Спенсер (11), Клейтон (4).
Бостон: Браун (30 + 6 передач), Вайт (14), Тейтум (13 + 9 подборов), Кета (12 + 11 подборов), Хаузер (0) – старт; Гарза (22 + 7 подборов), Притчард (19), Гонсалес (5), Шаерман (2), Харпер (0).
Миннесота – Портленд – 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21)
Миннесота: Рэндл (19), Гобер (18 + 15 подборов), Досунму (17 + 10 подборов + 8 передач), Макдениэлс (16 + 5 перехватов), Дивинченцо (13) – старт; Гайленд (17), Андерсон (4), Шэннон (0).
Портленд: Грант (26), Авдия (25 + 8 подборов), Клинган (21 + 12 подборов), Холидей (12 + 12 передач), Камара (6) – старт; Хендерсон (11), Тайбул (5), Р. Уильямс (2 + 12 подборов), Мюррей (0), Сиссоко (0).
Хьюстон – Атланта – 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19)
Хьюстон: Дюрент (25 + 6 передач), Смит (23 + 9 подборов), Шенгюн (15 + 9 подборов + 10 передач + 6 потерь), Томпсон (14 + 7 подборов), Шеппард (14) – старт; Исон (10 + 10 подборов), А. Холидей (9), Капелла (3), Кроуфорд (2), Окоги (2), Грин (0).
Атланта: Александер-Уокер (21), Макколлум (17), Джонсон (14), Оконгву (6 + 8 подборов), Дэниелс (3) – старт; Рисаше (16), Винсент (6), Лендейл (6), Хилд (2), Хьюстон (2), Кисперт (2), Уоллес (0), Гуе (0).
Денвер – Торонто – 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21)
Денвер: Дж. Мюррей (31 + 6 передач), Йокич (22 + 8 подборов + 9 передач), Гордон (16), К. Браун (11), К. Джонсон (6) – старт; Хардвей (23), Б. Браун (12), Джонс (0), Джонс (0).
Торонто: Пелтль (23 + 11 подборов), Ингрем (19), Барретт (18), Квикли (15 + 8 передач), Барнс (15 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Уолтер (14), Шед (4), Мамукелашвили (4), Беттл (3).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!