НБА: Лейкерс обыграл Орландо, Оклахома взяла вверх над Вашингтоном
В ночь на воскресенья, 22 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 21 марта
Вашингтон – Оклахома – 111:132 (32:32, 32:37, 32:34, 15:29)
Вашингтон: Кулибали (21), Кэррингтон (19), Сарр (14 + 8 передач), Райли (9), Шемпени (3) – старт; Воткинс (13), Гилл (13), Харди (10), Вукчевич (6 + 7 подборов), Купер (3).
Оклахома: Гилджес-Александер (40 + 7 передач), Холмгрен (18 + 10 подборов), Митчелл (14), Хартенштайн (9 + 20 подборов + 10 передач), Уоллес (4) – старт; Маккейн (18), К. Уильямс (11), Джо (9), Виггинс (5), Карузо (4), Барнхайзер (0), Джейлин Уильямс (0).
Новый Орлеан – Кливленд – 106:111 (28:34, 28:19, 32:23, 18:35)
Новый Орлеан: Уильямсон (25), Бэй (19), Мюррей (12 + 9 передач), Джонс (12), Мерфи (10) – старт; Квин (9), Фирс (7), Мисси (6 + 10 подборов), Маткович (6).
Кливленд: Митчелл (27 + 7 подборов), Харден (20 + 10 передач), Э. Мобли (18 + 8 подборов), Мэррилл (15 + 10 подборов), Вейд (7) – старт; Брайант (11 + 8 подборов), Эллис (7), Струс (5 + 8 подборов), Шредер (1), Томлин (0).
Орландо – Лейкерс – 104:105 (30:37, 35:25, 22:20, 17:23)
Орландо: Банкеро (16 + 6 передач), Саггс (14 + 6 передач), Картер (13 + 9 подборов), Бейн (12 + 5 потерь), Силва (12) – старт; Картер (13), Кейн (10), Битадзе (9 + 7 подборов), Ховард (3), Пенда (2).
Лейкерс: Дончич (33 + 8 передач), Ривз (26 + 7 подборов), Джеймс (12), Эйтон (9 + 12 подборов), Смарт (2) – старт; Кеннард (13), Хейс (8 + 7 подборов), Хатимура (2), Ларевия (0).
Шарлотт – Мемфис – 124:101 (30:26, 29:21, 38:28, 27:26)
Шарлотт: Болл (29), Миллер (22), Бриджес (13), Диабате (11 + 14 подборов), Книппел (9) – старт; Уайт (12 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Колкбреннер (10), Джеймс (8), Г. Уильямс (5), Грин (5), Коннотон (0), Мэнн (0).
Мемфис: Джексон (19), Смолл (17 + 7 подборов + 5 потерь), Клейтон (11), Проспер (10 + 7 подборов), Веллс (9) – старт; Хендрикс (14), Бертон (10), Гибсон (7), Джарро (4), Спенсер (0).
Атланта – Голден Стейт – 126:110 (35:36, 28:25, 39:20, 24:29)
Атланта: Дэниелс (28 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (23), Александер-Уокер (17), Гуе (16 + 10 подборов), Оконгву (6) – старт; Рисаше (17), Кисперт (8), Лэндейл (7), Винсент (2), Куминга (2), Хилд (0).
Голден Стейт: Мэлтон (20), Др. Грин (13), Пост (8), Подземски (5), Сантос (2 + 6 передач) – старт; Уильямс (19), Спенсер (18), Крайер (12), Ричард (9), Леонс (2), Юртсевен (2).
Сан-Антонио – Индиана – 134:119 (42:29, 24:24, 34:32, 34:34)
Сан-Антонио: Харпер (24), Вембаньяма (20 + 8 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Фокс (14 + 7 передач), Барнс (12), Шемпени (10 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (24), Корнет (9 + 8 подборов), Маклафлин (6), Уотерс (6), Брайан (5 + 9 подборов), Бийомбо (4), Олиник (0).
Индиана: Нембхард (25 + 7 передач), Уокер (21), Сиакам (14), Джексон (6), Несмит (5) – старт; Топпин (11), Шеппард (9), Браун (9), Поттер (9), Хафф (6), Макконнелл (4 + 8 передач).
Хьюстон – Майами – 123:122 (32:29, 32:34, 23:33, 36:26)
Хьюстон: Дюрент (27), Томпсон (24 + 18 подборов), Шеппард (23 + 14 передач), Шенгюн (19 + 12 подборов), Смит (13) – старт; А. Холидей (8), Исон (7), Окоги (1), Финни-Смит (1), Тейт (0).
Майами: Адебайо (32 + 21 подбор), Хирро (25), Фонтеккйо (21), Ларссон (19), Митчелл (15 + 9 передач) – старт; Гарднер (8), Смит (2), Якучионис (0), Вейр (0), Йович (0).
Даллас – Клипперс – 131:138 OT (42:32, 30:31, 27:37, 23:22, 9:16)
Даллас: Маршалл (28), Вашингтон (21), Флегг (18 + 10 подборов + 8 передач + 4 блок-шота), Кристи (7), Геффорд (7 + 13 подборов) – старт; Бегли (17 + 7 подборов), Нембхард (13 + 9 передач), Томпсон (12), Миддлтон (8).
Клипперс: Гарленд (41 + 11 передач), Леонард (34), Д. Джонс (15), Б. Лопес (10 + 9 подборов), Коллинз (8) – старт; Джексон (10), Миллер (10), Батюм (6), Данн (4).
Юта – Филадельфия – 116:126 (34:38, 36:26, 24:31, 22:31)
Юта: Бейли (25 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Харклесс (15 + 5 перехватов), Уильямс (15), Мбенг (13 + 7 передач), Филипповски (12) – старт; Чендлер (19), Кончар (9), Тшибве (8).
Филадельфия: Граймс (25), Эджкомб (22 + 13 подборов), Бона (16), Эдвардс (8), Барлоу (1) – старт; Уотфорд (20 + 9 подборов), Пэйн (16 + 7 передач), Уокер (8), Боучемп (6), Драммонд (4 + 8 подборов + 4 блок-шота), Терри (0).
Финикс – Милуоки – 105:108 (26:15, 26:42, 30:24, 23:27)
Финикс: Грин (24), Гиллеспи (18 + 6 передач), Букер (14 + 7 передач), Игодаро (12), Гудвин (11 + 7 подборов) – старт; Данн (12 + 8 подборов), Флеминг (8), Буэй (4), Малуач (2), Ливерс (0).
Милуоки: Роллинз (26 + 10 подборов + 7 передач), Кузма (20), Дженг (11), Принс (8), Тернер (7) – старт; Трент (11), Грин (8), Томас (7), Симс (5 + 11 подборов), Нэнс (5).
