НБА: Чикаго победил Хьюстон, Детройт обыграл Лейкерс
В ночь на вторник, 24 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 23 марта
Детройт – Лейкерс – 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)
Детройт: Дженкинс (30 + 8 передач), Дюрен (20 + 11 подборов), Харрис (14 + 7 подборов), Д. Робинсон (12), Томпсон (6) – старт; Леверт (8), Рид (8), Гертер (7), Грин (6), Холланд (2).
Лейкерс: Дончич (32 + 7 подборов + 6 передач), Ривз (24), Эйтон (13 + 10 подборов), Джеймс (12 + 9 подборов + 10 передач), Ларевия (7) – старт; Хейс (11 + 4 блок-шота), Кеннард (6), Вандербилт (4), Тьерро (1), Клебер (0).
Майами – Сан-Антонио – 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28)
Майами: Хирро (18), Адебайо (18), Виггинс (9), Ларссон (7), Митчелл (2) – старт; Павелл (21), Гарднер (9), Якучионис (8), Хакес (8 + 6 передач), Вэйр (7 + 7 подборов), Джонсон (4), Фонтеккьо (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Касл (19 + 7 подборов + 6 передач), Фокс (14 + 6 передач), Вассел (6), Шемпени (3) – старт; Харпер (21 + 6 передач), К. Джонсон (21), Барнс (13), Брайан (6 + 8 подборов), Корнет (5 + 8 подборов), Олиник (2), Бийомбо (0), Маклафлин (0), Уотерс (0).
Орландо – Индиана – 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25)
Орландо: Банкеро (39 + 6 передач + 5 потерь), Силва (21), Бейн (17 + 7 передач), Картер (17), Картер (2) – старт; Ховард (10), Ричардсон (9), Битадзе (6 + 7 подборов), Кейн (5), Пенда (0).
Индиана: Сиакам (37), Уокер (20), Несмит (19), Нембхард (13 + 7 подборов + 14 передач), Хафф (7) – старт; Макконнелл (13 + 6 передач), Топпин (8), Поттер (6), Шеппард (5).
Филадельфия – Оклахома – 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26)
Филадельфия: Эджкомб (35), Боучемп (13 + 5 потерь), Эдвардс (8), Бона (3), Барлоу (0 + 7 подборов) – старт; Уотфорд (15), Пэйн (10 + 6 передач), Терри (7), Драммонд (6), Уокер (4), Мартин (2).
Оклахома: Гилджес-Александер (22 + 5 потерь), Джейлен Уильямс (18 + 6 передач), Холмгрен (17 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Хартенштайн (10 + 12 подборов), Дорт (2) – старт; Джейлен Уильямс (18 + 8 подборов), Маккейн (13), Джо (9), Виггинс (5), Уоллес (5), Карузо (4), Барнхайзер (0), Карлсон (0), К. Уильямс (0).
Атланта – Мемфис – 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)
Атланта: Александер-Уокер (26 + 6 передач), Оконгву (16), Макколлум (15 + 9 передач), Дэниелс (12), Гуе (3) – старт; Куминга (16), Лендейл (11), Рисаше (11 + 8 подборов), Кисперт (11), Уоллес (9), Хьюстон (6), Винсент (5), Хилд (3), Колоко (2).
Мемфис: Джексон (26), Джером (17), Проспер (8), Уэллс (4), Рупер (0) – старт; Бертон (20 + 8 подборов), Клейтон (16 + 6 передач), Хендрикс (9), Джарро (7), Гибсон (0).
Чикаго – Хьюстон – 132:124 (41:21, 24:27, 30:39, 37:37)
Чикаго: Бузелис (23), Гидди (15 + 7 подборов + 13 передач), Джонс (15 + 6 передач), Смит (15), Ричардс (11 + 8 подборов) – старт; Секстон (25), Миллер (17 + 9 подборов), Диллингем (9), Уильямс (2).
Хьюстон: Дюрент (40 + 7 подборов), Шенгюн (33 + 13 подборов + 10 передач), Томпсон (23), Шеппард (13 + 6 передач), Смит (6) – старт; Исон (4), А. Холидей (3), Капелла (2), Тейт (0), Окоги (0), Финни-Смит (0).
Юта – Торонто – 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26)
Юта: Бейли (37), Кончар (19), Харклесс (9), Филипповски (6 + 8 подборов), Мбенг (3) – старт; Сенсабо (24 + 6 потерь), Тшибве (16 + 7 подборов), Чендлер (13 + 9 передач).
Торонто: Барретт (27 + 6 передач), Мамукелашвили (23 + 5 перехватов), Уолтер (21), Барнс (20 + 7 подборов + 10 передач), Шед (7 + 14 передач) – старт; Бэттл (17), Дик (13 + 6 передач), Мюррей-Бойлс (9 + 5 блок-шотов), Мобо (4), Фульц (2), Джексон-Дэвис (0).
Даллас – Голден Стейт – 131:137 OT (31:34, 42:29, 25:35, 28:28, 5:11)
Даллас: Флегг (32 + 9 передач + 7 потерь), Геффорд (20 + 7 подборов), Маршалл (16 + 7 передач + 8 потерь), Кристи (15), Вашингтон (9) – старт; Томпсон (15), Пулакидас (9), Бегли (9), Нембхард (4), Миддлтон (2), Смит (0).
Голден Стейт: Муди (23), Порзингис (22 + 7 подборов), Подземские (20 + 10 подборов + 6 передач), Др. Грин (11 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Мелтон (0 + 7 потерь) – старт; Пэйтон II (17), Сантос (16), Крайер (14), Ричард (12), Спенсер (2).
Портленд – Бруклин – 134:99 (35:30, 34:21, 28:22, 37:26)
Портленд: Камара (35), Авдия (18), Холидей (11 + 7 подборов + 6 потерь), Клинган (7 + 15 подборов + 7 блок-шотов), Сиссоко (5) – старт; Мюррей (16), Хендерсон (13), Тайбул (10), Уэсли (9), Янгблад (6), Ян Ханьсен (4).
Бруклин: З. Уильямс (16), Майнотт (15), Уилсон (11), Клекстон (10), Траоре (0) – старт; Этьенн (18), Джонсон (12 + 5 потерь), Сараф (10), Смит (5).
