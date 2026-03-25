НБА: Шарлотт выиграл Сакраменто, Финикс уступил Денверу
В ночь на среду, 25 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 24 марта
Шарлотт – Сакраменто – 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)
Шарлотт: Болл (20 + 8 передач), Диабате (17 + 11 подборов), Кнюппель (14), Миллер (13 + 6 передач), Бриджес (9 + 8 подборов) – стартовый состав; Уайт (27), Джеймс (8), Макнили (7), Грин (6), Колкбреннер (6), Менн (6), Тиллман (1), Г. Уильямс (0).
Сакраменто: Картер (18), Рейно (16 + 7 подборов), Монк (7 + 14 передач), Дерозан (7), Болдуин (5) – стартовый состав; Плауден (22), Макдермотт (9), Кардуэлл (6 + 11 подборов).
Нью-Йорк – Новый Орлеан – 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)
Нью-Йорк: Брансон (32 + 7 передач), Ануноби (21), Таунс (21 + 14 подборов), Бриджес (14 + 7 передач), Харт (10 + 8 подборов) – стартовый состав; Робинсон (11 + 8 подборов), Кларксон (10), Диавара (2), Альварадо (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (22), Бэй (18), Мерфи (16), Джонс (13 + 6 передач), Мюррей (7 + 12 передач) – стартовый состав; Фирс (21), Маткович (12), Куин (5), Мисси (2).
Кливленд – Орландо – 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34)
Кливленд: Митчелл (42), Харден (26 + 7 передач), Э. Мобли (19 + 9 подборов + 6 передач), Меррилл (19), Уэйд (2) – стартовый состав; Струс (11), Брайант (9), Шредер (6), Эллис (2), Томлин (0).
Орландо: Банкеро (36 + 5 потерь), да Сильва (18), Бейн (17 + 7 подборов), Кейн (17), Картер (15) – стартовый состав; Картер (15), Ховард (5), Битадзе (4), М. Вагнер (4), Пенда (0).
Финикс – Денвер – 123:125 (35:28, 22:39, 38:30, 28:28)
Финикс: Букер (22 + 8 передач), Грин (21 + 6 передач), О’Нил (17), Игодаро (15), Гиллеспи (11) – стартовый состав; Аллен (21), Гудвин (7 + 8 подборов), Малуач (6), Флеминг (3), Буэй (0).
Денвер: Йокич (23 + 17 подборов + 17 передач), Дж. Мюррей (21 + 6 передач), Гордон (16), К. Джонсон (14), К. Браун (13) – стартовый состав; Хардуэй (18), Б. Браун (9 + 9 подборов), Стротер (7), Джонс (4 + 7 подборов).
