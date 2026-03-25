НБА: Шарлотт выиграл Сакраменто, Финикс уступил Денверу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images

В ночь на среду, 25 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.

Результаты матчей НБА за 24 марта

Шарлотт – Сакраменто – 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)

Шарлотт: Болл (20 + 8 передач), Диабате (17 + 11 подборов), Кнюппель (14), Миллер (13 + 6 передач), Бриджес (9 + 8 подборов) – стартовый состав; Уайт (27), Джеймс (8), Макнили (7), Грин (6), Колкбреннер (6), Менн (6), Тиллман (1), Г. Уильямс (0).

Сакраменто: Картер (18), Рейно (16 + 7 подборов), Монк (7 + 14 передач), Дерозан (7), Болдуин (5) – стартовый состав; Плауден (22), Макдермотт (9), Кардуэлл (6 + 11 подборов).

Нью-Йорк – Новый Орлеан – 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)

Нью-Йорк: Брансон (32 + 7 передач), Ануноби (21), Таунс (21 + 14 подборов), Бриджес (14 + 7 передач), Харт (10 + 8 подборов) – стартовый состав; Робинсон (11 + 8 подборов), Кларксон (10), Диавара (2), Альварадо (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (22), Бэй (18), Мерфи (16), Джонс (13 + 6 передач), Мюррей (7 + 12 передач) – стартовый состав; Фирс (21), Маткович (12), Куин (5), Мисси (2).

Кливленд – Орландо – 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34)

Кливленд: Митчелл (42), Харден (26 + 7 передач), Э. Мобли (19 + 9 подборов + 6 передач), Меррилл (19), Уэйд (2) – стартовый состав; Струс (11), Брайант (9), Шредер (6), Эллис (2), Томлин (0).

Орландо: Банкеро (36 + 5 потерь), да Сильва (18), Бейн (17 + 7 подборов), Кейн (17), Картер (15) – стартовый состав; Картер (15), Ховард (5), Битадзе (4), М. Вагнер (4), Пенда (0).

Финикс – Денвер – 123:125 (35:28, 22:39, 38:30, 28:28)

Финикс: Букер (22 + 8 передач), Грин (21 + 6 передач), О’Нил (17), Игодаро (15), Гиллеспи (11) – стартовый состав; Аллен (21), Гудвин (7 + 8 подборов), Малуач (6), Флеминг (3), Буэй (0).

Денвер: Йокич (23 + 17 подборов + 17 передач), Дж. Мюррей (21 + 6 передач), Гордон (16), К. Джонсон (14), К. Браун (13) – стартовый состав; Хардуэй (18), Б. Браун (9 + 9 подборов), Стротер (7), Джонс (4 + 7 подборов).

Статьи по теме

У Хорнера и Вольффа появился конкурент в борьбе за Альпин У Хорнера и Вольффа появился конкурент в борьбе за Альпин
Усик готов сделать экс-соперника абсолютным чемпионом к 2027 году Усик готов сделать экс-соперника абсолютным чемпионом к 2027 году
Ключевой форвард Шахтера рассказал планирует ли он продолжать контракт с командой Ключевой форвард Шахтера рассказал планирует ли он продолжать контракт с командой
Байер следит за тренером из АПЛ Байер следит за тренером из АПЛ

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Формула 111:27
У Хорнера и Вольффа появился конкурент в борьбе за Альпин
Бокс10:58
Усик готов сделать экс-соперника абсолютным чемпионом к 2027 году
Украина10:35
Ключевой форвард Шахтера рассказал планирует ли он продолжать контракт с командой
Европа09:58
Байер следит за тренером из АПЛ
НХЛ09:32
НХЛ: Вашингтон проиграл Сент-Луису, Тампа забросила 6 шайб Миннесоте
НБА08:53
НБА: Шарлотт выиграл Сакраменто, Финикс уступил Денверу
Европа08:22
В Реале допустили серьезную ошибку касательно Мбаппе
Формула 107:56
Пилот Ред Булл рассчитывает на прогресс своей команды к Гран-при Японии
Европа07:30
Перестройка Барселоны в атаке, уже выбрали, кого продадут
Вчера, 23:58
Европа23:58
Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль
