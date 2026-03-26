НБА: Бостон справился с Оклахомой, Миннесота отыгралась в овертайме против Хьюстона
В ночь на четверг, 26 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны двенадцать матчей.
Результаты матчей НБА за 25 марта
Детройт — Атланта — 129:130 OT (29:37, 26:36, 40:25, 26:23, 8:9)
Детройт: Дюрен (26 + 14 подборов), Харрис (22), Дженкинс (19 + 10 передач + 6 потерь), Томпсон (18), Д. Робинсон (17 + 7 подборов) – стартовый состав; Хертер (8), Грин (7), Рид (6), Леверт (4), Холланд (2).
Атланта: Макколлум (27), Джонсон (27 + 8 подборов + 12 передач + 5 потерь), Александер-Уокер (21), Дэниелс (16 + 13 подборов), Оконгву (11) – стартовый состав; Винсент (8), Куминга (8), Лендейл (5 + 10 подборов), Кисперт (5), Рисаше (2), Гуйе (0).
Индиана — Лейкерс — 130:137 (28:45, 31:30, 26:30, 45:32)
Индиана: Сиакам (20 + 8 подборов), Хафф (18), Уокер (15), Нембхард (14 + 19 передач), Несмит (14) – стартовый состав; Макконнелл (17), Топпин (15), Шеппард (13), Поттер (4), Браун (0), Джексон (0).
Лейкерс: Дончич (43 + 7 передач + 5 потерь), Ривз (25 + 8 передач), Джеймс (23 + 9 подборов + 9 передач), Хейс (21 + 10 подборов), Ларевиа (6) – стартовый состав; Кеннард (8), Вандербильт (5), Джеймс-младший (4), Клебер (2).
Филадельфия — Чикаго — 157:137 (38:26, 33:26, 51:32, 35:53)
Филадельфия: Эмбиид (35 + 7 передач), Джордж (28), Эджкомб (22 + 6 передач), Граймс (13), Барлоу (9) – стартовый состав; Пейн (15), Эдвардс (12), Терри (7), Бона (4 + 8 подборов), Уотфорд (4), Уокер (3), Лори (3), Боучемп (2), Драммонд (0).
Чикаго: Гидди (23 + 9 подборов + 12 передач), Бузелис (18 + 8 подборов), Джонс (15 + 7 передач), Ричардс (2), Смит (0) – стартовый состав; Секстон (16), Миллер (15 + 7 подборов), Окоро (13), Диллингем (12), Ябуселе (11), Уильямс (10), Олбрич (2).
Бостон — Оклахома — 119:109 (20:31, 29:22, 39:30, 31:26)
Бостон: Браун (31 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Тейтум (19 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кета (13), Уайт (12 + 6 передач), Хаузер (9) – стартовый состав; Притчард (14), Шайерман (11), Гарза (7), Гонсалес (3).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александр (33 + 8 передач), Дорт (14), Холмгрен (10), Джейлен Уильямс (7), Хартенштейн (6) – стартовый состав; Карузо (9), Митчелл (8), Уоллес (7), Маккейн (6), Джо (5), Джейлен Уильямс (4).
Кливленд — Майами — 103:120 (19:28, 27:35, 37:20, 20:37)
Кливленд: Митчелл (28), Харден (18 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Меррилл (18), Эллис (17), Э. Мобли (8) – стартовый состав; Томлин (6), Шредер (4 + 6 передач), Брайант (4), Проктор (0).
Майами: Пауэлл (19), Хирро (18), Адебайо (17 + 10 подборов + 7 передач), Уиггинс (12), Митчелл (11) – стартовый состав; Ларссон (14 + 5 потерь), Хейкс (14), Вейр (13 + 11 подборов), Якучонис (2).
Мемфис — Сан-Антонио — 98:123 (19:38, 25:19, 20:41, 34:25)
Мемфис: Джексон (20 + 7 подборов), Проспер (17), Кауард (12), Смолл (8), Хендрикс (2 + 8 подборов) — стартовый состав; Джарро (15), Клейтон (10 + 6 передач), Гибсон (7), Бертон (6), Спенсер (1 + 7 передач).
Сан-Антонио: Вембаньяма (19 + 15 подборов + 7 блок-шотов), Васселл (19 + 7 подборов), Касл (15 + 9 передач + 5 потерь), Шемпени (13 + 8 подборов), Харпер (10 + 6 передач) – стартовый состав; К. Джонсон (15 + 7 подборов), Барнс (11), Олиник (9), Брайан (5), Уотерс (3), Маклафлин (2), Пламли (2), Бийомбо (0).
Юта — Вашингтон — 110:133 (20:33, 25:39, 30:32, 35:29)
Юта: Уильямс (24), Бейли (15), Мбенг (11 + 6 передач), Харклесс (10 + 6 передач), Кончар (8 + 14 подборов) — стартовый состав; Хинсон (21), Чендлер (14 + 8 передач), Тшибве (7 + 8 подборов).
Вашингтон: Риз (26 + 17 подборов), Райли (19 + 10 подборов), Керрингтон (12), Кулибали (11), Блэк (11 + 7 подборов) – стартовый состав; Харди (21), Купер (17 + 6 передач), Уоткинс (8), Гилл (8).
Миннесота — Хьюстон — 110:108 OT (23:19, 21:24, 26:25, 25:27, 15:13)
Миннесота: Макдэниелс (25), Рэндл (24 + 6 передач + 5 потерь), Дивинченцо (17), Гобер (14 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Конли (5 + 6 передач) — стартовый состав; Рид (14 + 13 подборов), Хайленд (8 + 8 передач), Андерсон (3), Шеннон (0).
Хьюстон: Шенгюн (30 + 4 блок-шота), Дюрэнт (30 + 8 передач + 6 потерь), Смит (16 + 12 подборов), Томпсон (11 + 9 подборов + 10 передач), Шеппард (10 + 8 подборов) – стартовый состав; Тейт (5), А. Холидей (3), Исон (3 + 8 подборов), Окоги (0), Финни-Смит (0), Капела (0).
Голден Стейт — Бруклин — 109:106 (25:30, 25:28, 27:28, 32:20)
Голден Стейт: Сантос (31 + 5 потерь), Подземски (22), Порзингис (17 + 6 потерь), Мелтон (14 + 9 подборов), Д. Грин (7) — стартовый состав; Пейтон II (10 + 7 подборов), Спенсер (4), Ричард (3), Юртсевен (1), Крайер (0).
Бруклин: З. Уильямс (19 + 6 перехватов), Сараф (14 + 7 передач), Пауэлл (10), Клекстон (8), Менн (4) – стартовый состав; Уилсон (15), Смит (12), Джонсон (11), Майнотт (8 + 5 потерь), Этьен (5), Лидделл (0).
Денвер — Даллас — 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35)
Денвер: Дж. Мюррей (53), Йокич (23 + 21 подбор + 19 передач), К. Джонсон (12), К. Браун (11), Джонс (4) – стартовый состав; Уотсон (21), Стротер (8), Б. Браун (6), Хардуэй (4).
Даллас: Флегг (26 + 8 подборов + 7 передач), Маршалл (22), Вашингтон (19 + 15 подборов), Кристи (9), Пауэлл (7) – стартовый состав; Уильямс (11 + 6 передач), Миддлтон (11), Томпсон (8), Смит (8), Бегли (7), Нембхард (4), Пулакидас (3).
Портленд — Милуоки — 130:99 (42:27, 29:22, 33:32, 26:18)
Портленд: Авдия (18 + 7 передач), Грант (18), Клингэн (14 + 15 подборов), Холидей (13 + 8 передач), Камара (10) — стартовый состав; Хендерсон (23), Тайбулл (14 + 8 подборов), Уэсли (7), Р. Уильямс (6), Мюррей (5), Сиссоко (2), Лав (0).
Милуоки: Роллинз (36 + 5 потерь), Дженг (16), Симс (12), Нэнс (6), Грин (5) – стартовый состав; Принс (13), Джексон (8), Райан (2), Т. Адетокумбо (1), Трент (0).
Клипперс — Торонто — 119:94 (36:22, 23:23, 32:27, 28:22)
Клипперс: Леонард (27), Гарленд (24 + 6 передач), Б. Лопес (14 + 5 блок-шотов), Д. Джонс (2 + 7 подборов), Коллинз (0) – стартовый состав; Матурин (23 + 6 передач), Джексон (12), Батум (9), Сандерс (6), Кристи (2), Данн (0), Педулла (0).
Торонто: Ингрэм (18), Барретт (12), Пельтль (10), Барнс (9 + 8 подборов + 12 передач), Шед (8) – стартовый состав; Мамукелашвили (13 + 7 подборов), Мюррей-Бойлс (10), Уолтер (5), Мобо (4), Беттл (3), Джексон-Дэвис (2), Темпл (0), Дик (0), Фульц (0).
