НБА: Денвер уверенно победил Голден Стейт, Орландо уступил Торонто
В ночь на понедельник, 30 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 29 марта
Милуоки - Клипперс - 113:127 (25:29, 21:28, 28:39, 39:31)
Милуоки: Трент (36 + 5 потерь), Джексон (13), Дженг (7), Симс (6), Нэнс (5) – старт; Принс (18 + 8 передач + 5 потерь), Грин (15), Райан (13).
Клипперс: Коллинз (22), Ленард (20 + 8 подборов), Гарлэнд (15 + 11 передач + 5 потерь), Д. Джонс (13), Б. Лопес (8 + 7 подборов) – старт; Матурин (28), Данн (10), Миллер (5), Сэндерс (3), Батюм (3).
Индиана - Майами - 135:118 (34:36, 45:39, 29:32, 27:11)
Индиана: Сиакам (30 + 11 подборов + 6 передач), Нембхард (15 + 10 передач), Джексон (10), Томпсон (3), Слоусон (0) – старт; Поттер (21), Браун (18), Макконнелл (15 + 9 передач), Топпин (12), Хафф (6), Шеппард (5).
Майами: Хирро (31), Уиггинс (15), Адебайо (15 + 12 подборов), Ларссон (15), Митчелл (12 + 8 передач) – старт; Хакес (17 + 8 подборов), Якучионис (5), Уэйр (5), Гарднер (2), Фонтеккьо (1).
Бруклин - Сакраменто - 116:99 (31:18, 37:27, 18:28, 30:26)
Бруклин: Траоре (17 + 6 передач), Пауэлл (16), Клауни (15 + 7 подборов), Клэкстон (10 + 7 подборов), Мэнн (8) – старт; Агбаджи (18), Этьенн (9), Сараф (8 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Смит (7), Лидделл (4), Джонсон (4).
Сакраменто: Картер (20 + 8 подборов), Клиффорд (17 + 7 подборов), Ачиува (16 + 8 подборов), Рейно (13 + 8 подборов), Плауден (2) – старт; Джеффрис (14), Макдермотт (12), Кардуэлл (4), Хэйс (1 + 7 передач).
Портленд - Вашингтон - 123:88 (24:15, 34:32, 33:19, 32:22)
Портленд: Камара (23 + 7 подборов), Хендерсон (21 + 7 передач), Авдия (20 + 7 подборов), Холидэй (11), Клинган (6 + 5 блок-шотов) – старт; Тайбулл (10), Мюррэй (9), Уэсли (7), Ян Ханьсэнь (6), Кент (5), Р. Уильямс (4), Сиссоко (1).
Вашингтон: Кэррингтон (11), Вукчевич (10), Риз (8 + 13 подборов), Блэк (5 + 8 подборов), Кулибали (4) – старт; Райли (14), Шэмпени (10), Купер (10), Уоткинс (8), Гилл (8).
Торонто - Орландо - 139:87 (38:20, 32:23, 43:25, 26:19)
Торонто: Барретт (24), Барнс (23 + 15 передач), Шэд (12 + 10 передач), Уолтер (11), Пелтль (11 + 7 подборов) – старт; Мамукелашвили (19), Лоусон (14), Дик (11), Мартин (8), Джексон-Дэвис (4), Мобо (2), Темпл (0), Фульц (0).
Орландо: Бэйн (17), Саггс (13 + 5 потерь), да Силва (12), Банкеро (9 + 5 потерь), Картер (4) – старт; Ховард (9), Картер (7), М. Вагнер (7), Битадзе (6), Пенда (3), Кэйн (0 + 6 потерь), Ричардсон (0).
Шарлотт - Бостон - 99:114 (21:27, 28:36, 26:26, 24:25)
Шарлотт: Болл (19), Бриджес (14), Миллер (13), Книппел (13), Диабате (4) – старт; Уайт (11), Джеймс (11), Макнили (10), Колкбреннер (2), Мэнн (2), Грин (0), Тиллман (0), Коннотон (0).
Бостон: Тейтум (32 + 8 передач), Притчард (28 + 6 передач), Кета (17 + 8 подборов), Хаузер (7), Уолш (3 + 7 подборов) – старт; Шайерман (14), Харпер (7), Гонсалес (3), Гарза (2), Бэсси (1), Уильямс (0), Тонджей (0), Шульга (0).
Новый Орлеан - Хьюстон - 102:134 (29:29, 18:39, 33:33, 22:33)
Новый Орлеан: Мюррэй (19 + 6 передач), Уильямсон (18), Бей (18 + 7 подборов), Джонс (10), Мисси (8 + 4 блок-шота) – старт; Куин (13), Фирс (12), Хоукинс (2), Маткович (2), Пул (0), Луни (0), Пиви (0).
Хьюстон: Шенгюн (36 + 13 подборов + 7 передач), Смит (20), Дюрэнт (20 + 6 передач), Томпсон (14 + 8 подборов), Шеппард (6) – старт; Исон (15 + 8 подборов), А. Холидэй (9), Капела (6 + 14 подборов), Тэйт (4), Грин (2), Окоги (2), Кроуфорд (0).
Оклахома - Нью-Йорк - 111:100 (26:23, 27:29, 31:26, 27:22)
Оклахома: Гилджес-Александер (30), Джейлен Уильямс (22), Холмгрен (16 + 9 подборов), Дорт (12), Хартенштайн (6 + 13 подборов) – старт; Митчелл (8), Карузо (6), Уоллес (5), Джо (3), Джейлин Уильямс (3), Маккейн (0).
Нью-Йорк: Брансон (32), Харт (15), Таунс (15 + 18 подборов), Бриджес (15), Ануноби (10) – старт; Альварадо (8), Робинсон (3), Кларксон (2), Макбрайд (0), Диавара (0).
Денвер - Голден Стейт - 116:93 (23:28, 23:25, 40:21, 30:19)
Денвер: Йокич (25 + 15 подборов + 8 передач), Дж. Мюррэй (20 + 7 передач), К. Браун (12), Уотсон (10), К. Джонсон (6) – старт; Хардуэй (16), Б. Браун (15), Стротер (7), Холмс (5), Пикетт (0), Ннаджи (0), Валанчюнас (0), Джонс (0), Джонс (0), Джонс (0).
Голден Стейт: Подземски (23), Порзингис (23), Др. Грин (13 + 8 передач), Сантос (9 + 10 подборов), Мелтон (0) – старт; Пэйтон II (16), Спенсер (7 + 8 передач), Леонс (2), Пост (0), Уильямс (0), Юртсевен (0), Сет Карри (0), Крайер (0).
