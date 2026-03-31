НБА: Атланта победила Бостон, Детройт не смог переиграть Оклахому
В ночь на вторник, 31 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 30 марта
Майами — Филадельфия — 119:109 (38:34, 20:27, 33:26, 28:22)
Майами: Хирро (30), Адебайо (23 + 16 подборов + 6 передач), Ларссон (20 + 10 подборов), Уиггинс (14 + 8 подборов), Митчелл (9) — стартовый состав; Хакс (14), Вейр (5), Фонтеккьо (3), Смит (1).
Филадельфия: Эмбиид (26 + 7 подборов), Макси (23 + 7 подборов + 9 передач), Джордж (19), Эджкомб (13), Барлоу (4) — стартовый состав; Граймс (11), Убре (11 + 11 подборов), Бона (2), Эдвардс (0).
Атланта — Бостон — 112:102 (29:30, 25:24, 36:22, 22:26)
Атланта: Джонсон (20 + 12 подборов), Оконгву (20 + 10 подборов), Дэниелс (18), Александр-Уокер (17 + 6 передач), Макколлум (14 + 6 передач) — стартовый состав; Куминга (10), Рисаше (9), Винсент (2), Гуйе (2).
Бостон: Браун (29 + 10 подборов + 9 передач + 6 потерь), Гарза (20 + 9 подборов), Уолш (8), Уайт (7), Шайерман (3) — стартовый состав; Притчард (16), Хаузер (7), Гонсалес (5), Уильямс (4 + 7 подборов), Бесси (3), Тонджей (0), Шульга (0).
Мемфис — Финикс — 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40)
Мемфис: Спенсер (16), Мейшек (14), Джексон (14), Кауард (7), Хендрикс (5) — стартовый состав; Бертон (17), Джарро (12 + 8 подборов), Клейтон (11 + 7 передач), Бал (9).
Финикс: Букер (36), Грин (21), Гиллеспи (11 + 10 передач), Игодаро (11 + 8 передач), О’Нил (9) — стартовый состав; Флеминг (11), Гудвин (9 + 8 передач + 5 перехватов), Буэй (8), Данн (6 + 8 подборов), Малуач (6 + 11 подборов), Бри (3), Хантли (0).
Сан-Антонио — Чикаго — 129:114 (29:28, 35:19, 38:35, 27:32)
Сан-Антонио: Вембаньяма (41 + 16 подборов), Касл (21 + 8 подборов + 10 передач), Шемпени (13 + 8 подборов), Фокс (7 + 6 передач), Васселл (6 + 7 подборов) — стартовый состав; К. Джонсон (15), Харпер (13), Корнет (10), Барнс (3), Брайан (0).
Чикаго: Джонс (23), Ябуселе (15), Бузелис (12), Гидди (9 + 7 подборов + 10 передач), Окоро (6) — стартовый состав; Миллер (21), Секстон (20), Диллингем (6), Уильямс (2), Олбрич (0).
Даллас — Миннесота — 94:124 (23:35, 23:21, 25:38, 23:30)
Даллас: Геффорд (21 + 8 подборов), Флегг (12), Миддлтон (9 + 5 потерь), Нембхард (8), Кристи (3) — стартовый состав; Уильямс (15 + 7 передач), Пауэлл (9 + 8 подборов), Пулакидас (8), Томпсон (5), Смит (4 + 8 подборов), Джонсон (0).
Миннесота: Рэндл (24), Досунму (18 + 15 подборов + 12 передач), Дивинченцо (15), Гобер (14 + 10 подборов), Конли (0) — стартовый состав; Эдвардс (17), Хайленд (12), Рид (12), Беранже (6), Шеннон (4), Кларк (2), Андерсон (0).
Юта — Кливленд — 113:122 (29:31, 24:32, 36:31, 24:28)
Юта: Уильямс (26), Филиповски (20 + 10 подборов), Бейли (19), Сенсабо (18), Чендлер (12 + 5 потерь) — стартовый состав; Чибве (7 + 7 подборов), Кончар (6), Мбенг (5).
Кливленд: Митчелл (34), Э. Мобли (34 + 17 подборов), Харден (13 + 14 передач), Эллис (13), Меррилл (9) — стартовый состав; Проктор (8), Томлин (4), Шредер (3), Портер (2), Брайант (2 + 7 подборов).
Оклахома — Детройт — 114:110 OT (31:24, 22:19, 26:31, 22:27, 13:9)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александр (47), Митчелл (14), Холмгрен (13 + 9 подборов), Уоллес (9), Дорт (2) — стартовый состав; Уиггинс (10), Маккейн (7), Джо (6), Карузо (3), Джейлин Уильямс (3 + 13 подборов), К. Уильямс (0).
Детройт: Рид (21 + 10 подборов + 4 блок-шота), Грин (19), Хертер (17 + 6 передач), Дженкинс (15 + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (8 + 7 подборов) — стартовый состав; Сассер (12), Леверт (10), Холланд (4), Смит (4 + 7 подборов), Ланир (0).
Лейкерс — Вашингтон — 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24)
Лейкерс: Джеймс (21 + 10 подборов + 12 передач), Ривз (19 + 9 передач + 5 потерь), Хачимура (14), Эйтон (12 + 7 подборов), Ларевиа (4) — стартовый состав; Хейс (19 + 7 подборов), Кеннард (19), Джеймс-младший (6), Вандербильт (4 + 8 подборов), Бафкин (2), Кнехт (0), Тимми (0).
Вашингтон: Райли (20), Шемпени (18), Вукчевич (14), Джонсон (11), Керрингтон (5 + 7 передач) — стартовый состав; Харди (11), Гилл (11), Уоткинс (8), Купер (3).
