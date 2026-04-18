iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА Плей-ин: Орландо разгромил Шарлотт, Голден Стейт уступил Финиксу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:45       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на субботу, 18 апреля, состоялись два решающих матчах стадии плей-ин НБА.

Нынче были разыграны последние путёвки в плей-офф обеих конференций НБА, и определились соперники Детройта и Оклахомы. Орландо без проблем справился с Шарлотт с рекордным преимуществом в 31 очко, а Финикс разобрался с Голден Стейт.

Результаты матчей плей-ин НБА за 16 апреля

Орландо – Шарлотт – 121:90 (38:16, 30:21, 34:34, 19:19)

Орландо: Банкеро (25 + 6 передач), Ф. Вагнер (18 + 7 подборов + 6 передач), Картер (16), Бейн (13 + 7 подборов), Саггс (12 + 6 передач) – стартовый состав; Кейн (9), Битадзе (7 + 4 блок-шота), Блэк (7), да Сильва (5), Пенда (4), Говард (3), Ричардсон (2), Картер (0), М. Вагнер (0).

Шарлотт: Болл (23), Бриджес (15), Миллер (14 + 5 потерь), Книппел (11), Диабате (2 + 8 подборов) – стартовый состав; Джеймс (6), Уайт (4), Салон (4), Тиллман (2), Макнили (2), Коннотон (2), Колкбреннер (2), Менн (2), Г. Уильямс (1), Грин (0).

Финикс – Голден Стейт – 111:96 (33:15, 17:30, 28:24, 33:27)

Финикс: Грин (36), Букер (20 + 8 передач), Гудвин (19 + 9 подборов + 6 перехватов), Брукс (13 + 5 потерь), Игодаро (10) – стартовый состав; О’Нил (11), Гиллеспи (2), Коффи (0), Буэй (0), Данн (0), Флеминг (0), Малуач (0), Хайсмит (0).

Голден Стейт: Подземски (23 + 10 подборов), Карри (17), Порзингис (11), Сантос (9), Др. Грин (5 + 6 передач + 5 потерь) – стартовый состав; Мелтон (16 + 8 подборов), Хорфорд (9), Пейтон II (4), Спенсер (2), Сет Карри (0), Ричард (0), Бесси (0).

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Челси поборется с Манчестер Юнайтед, Рома будет противостоять Аталанте
просмотров
Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Динамо - Шахтер и других поединков 26-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK