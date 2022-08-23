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Баскетбол

Тейтум рассказал, как ужасно себя чувствовал после поражения в Финале НБА

Форвард Бостона прошел через трудный период, проиграв Уорриорз главную серию своей жизни.
Сегодня, 17:58
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images
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Проигрывать никогда не бывает весело, но проигрыш на самой большой арене — это чувство, которого звезда Бостона Джейсон Тейтум никогда раньше не испытывал.

После нескольких лет интенсивных игр в плей-офф Селтикс наконец-то снова выиграли Восточную конференцию. Однако они не смогли победить Стефа Карри и его Голден Стэйт. Это поражение заставило Тейтума чувствовать себя несчастным.

"Те три-четыре дня (после финала) я был несчастен", — цитирует Джей Ти Sports Illustrated. "Я действительно был несчастен. Потребовалось некоторое время, чтобы выйти из этого состояния и просто наслаждаться своей жизнью, наслаждаться тем, что рядом со мной есть сын и семья".

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Тейтум добавил, что его непринужденный образ может не позволить людям понять, насколько он заботится о победе и игре в баскетбол в целом.

"Иногда людям кажется, что я выгляжу равнодушным. Но не знаю, понимают ли они, сколько я вкладываю в эту игру, как сильно меня это волнует и как усердно я тружусь. Я не такой открытый, чтобы всем все рассказывать. Но было тяжело, потому что я буквально отдал всего себя, я чувствовал себя выжатым до последней капли. Мы были так близки". 

"У меня пропал аппетит, не хотелось ни с кем общаться, не хотелось никуда выходить. Три-четыре дня я подряд я просто сидел дома".

Хотя этот проигрыш, безусловно, будет болезненным еще какое-то время, Тейтум и Селтикс создали костяк, который будет играть еще несколько сезонов и попытается добиться того, что у них не получилось в этот раз.

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