Тейтум рассказал, как ужасно себя чувствовал после поражения в Финале НБА

Проигрывать никогда не бывает весело, но проигрыш на самой большой арене — это чувство, которого звезда Бостона Джейсон Тейтум никогда раньше не испытывал.

После нескольких лет интенсивных игр в плей-офф Селтикс наконец-то снова выиграли Восточную конференцию. Однако они не смогли победить Стефа Карри и его Голден Стэйт. Это поражение заставило Тейтума чувствовать себя несчастным.

"Те три-четыре дня (после финала) я был несчастен", — цитирует Джей Ти Sports Illustrated. "Я действительно был несчастен. Потребовалось некоторое время, чтобы выйти из этого состояния и просто наслаждаться своей жизнью, наслаждаться тем, что рядом со мной есть сын и семья".

Тейтум добавил, что его непринужденный образ может не позволить людям понять, насколько он заботится о победе и игре в баскетбол в целом.

"Иногда людям кажется, что я выгляжу равнодушным. Но не знаю, понимают ли они, сколько я вкладываю в эту игру, как сильно меня это волнует и как усердно я тружусь. Я не такой открытый, чтобы всем все рассказывать. Но было тяжело, потому что я буквально отдал всего себя, я чувствовал себя выжатым до последней капли. Мы были так близки".

"У меня пропал аппетит, не хотелось ни с кем общаться, не хотелось никуда выходить. Три-четыре дня я подряд я просто сидел дома".

