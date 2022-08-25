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Баскетбол

Юта отправила Беверли в Лейкерс в обмен на двух игроков

Баскетболист возвращается в Лос-Анджелес, только в другую команду.
Сегодня, 09:58
Патрик Беверли / Getty Images
Патрик Беверли / Getty Images
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Юта и Лейкерс провернули обмен при участии трех игроков. Так, в Лос-Анджелес отправился защитник Патрик Беверли, а в обратном направлении последовали защитник Тэйлен Хортон-Такер и форвард Стэнли Джонсон, передает The Athletic.

Беверли присоединился к Джаз в результате трейда Руди Гобера в Миннесоту, когда команда из Солт-Лейк-Сити получила за своего центрового множество игроков и драфт-пиков. Патрик Беверли набирал в среднем 9.2 очка, 4.1 подбора и 4.6 передачи в 58 играх прошлого сезона за Тимбервулвз. Ранее он выступал за Клипперс.

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Хортон-Такер был выбран Орландо во втором раунде драфта в 2019 году, но был обменян в стан "озерников" в ту же ночь. Он сыграл за Лейкерс в прошлом сезоне 60 игр, набирая в среднем 10 очков, 3.2 подбора и 2.7 передачи за игру.

26-летний Джонсон набирал в среднем 6.7 очка, 3.2 подбора и 1.7 передачи в 48 играх прошлого года за "пурпурно-золотых". Он был выбран под восьмым номером на драфте НБА 2015 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Патрик Беверли
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