ВинитеКейДи: Дюрант ответил на претензии в свою сторону от Беверли

Кевина достали постоянные обвинения, которые он получает в последнее время.

После того, как Бруклин объявил, что Кевин Дюрант согласился остаться в команде, отозвав свой запрос об обмене, защитник Юты Патрик Беверли обвинил форварда Нетс в возникшей ситуации на рынке свободных агентов, где игроки не могут получить контракты.

"Вы все можете сидеть и ничего не говорить, но это не круто. Здесь чуваки с семьями, у которых нет работы из-за этого д*рьма с Кей Ди".

Дюрант не мог не ответить Беверли, опубликовав в своем Twitter пост с одним лишь хэштегом #ВинитеКейДи.

Можно с уверенностью заявлять, что следующая их встреча на паркете будет особенной.