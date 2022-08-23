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Баскетбол

#ВинитеКейДи: Дюрант ответил на претензии в свою сторону от Беверли

Кевина достали постоянные обвинения, которые он получает в последнее время.
Вчера, 22:09
Патрик Беверли и Кевин Дюрант / Getty Images
Патрик Беверли и Кевин Дюрант / Getty Images
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После того, как Бруклин объявил, что Кевин Дюрант согласился остаться в команде, отозвав свой запрос об обмене, защитник Юты Патрик Беверли обвинил форварда Нетс в возникшей ситуации на рынке свободных агентов, где игроки не могут получить контракты.

"Вы все можете сидеть и ничего не говорить, но это не круто. Здесь чуваки с семьями, у которых нет работы из-за этого д*рьма с Кей Ди".

Дюрант не мог не ответить Беверли, опубликовав в своем Twitter пост с одним лишь хэштегом #ВинитеКейДи.

Можно с уверенностью заявлять, что следующая их встреча на паркете будет особенной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА кевин Дюрант Патрик Беверли
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