Дюрант после встречи с руководством передумал уходить из Бруклина

Никто не уйдет из команды и никто не будет уволен.

Вот и подошла к концу главная летняя драма НБА - звезда Бруклина Кевин Дюрант отозвал свой запрос обмена, который он сделал 30 июня. Не продвинувшись ни на шаг в сторону двери из Нетс, 33-летний форвард принял решение остаться.

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Дюрант провел встречу с владельцем клуба Джозефом Цаем, генменеджером Шоном Марксом и главным тренером Стивом Нэшем, в результате которой все пришли к выводу, что они продолжат вместе работать в следующем сезоне.

"Вчера мы со Стивом Нэшем и Джозефом Цаем встретились с Кевином Дюрантом и и его агентом Ричом Клейманом в Лос-Анджелесе. Мы решили продолжить наше сотрудничество, сосредоточив наши усилия на баскетболе", - цитирует Маркса инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

"Наша главная цель – построить франшизу, которая принесет Бруклину чемпионство".

Нэш и Маркс сохранят свои рабочие места, а Дюрант останется в Нетс по действующему четырехлетнему контракту на 198 миллионов долларов, который он подписал в прошлое межсезонье.

Напомним, что некоторое время спустя после запроса Кей Ди поставил ультиматум: в команде останется либо он, либо Нэш и Маркс