Нэш - о Симмонсе: Мне все равно, сделает он хоть один бросок за Бруклин или нет

Минувшим летом Стив Нэш мог лишиться работы - одним из двух условий ультиматума Кевина Дюранта было именно увольнение двухкратного MVP регулярки с поста главного тренера Бруклина.

Но это осталось в прошлом. Теперь 48-летнему наставнику необходимо готовить команду к новому сезону. В том числе подготовить Бена Симмонса, который так и не дебютировал с момента обмена из Филадельфии в зимний дедлайн. Но Нэш просто в восторге от своего подопечного.

"Очень уникальный", - так описал игрока Нэш. "Вот, что делает Бена классным. Вот, почему мне все равно, сделает ли он хоть один бросок за Бруклин или нет".

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"Он может бросать, я буду только за, но это не то, что делает его особенным и не то, что нам надо", - цитирует Стива ESPN. "Он прекрасно дополняет нашу команду - он невероятный баскетболист, благодаря своей универсальности".

Напомним, что ранее Кевин Дюрант впервые высказался о своем запросе обмена и о том, почему же он так и не отправился в другую команду.