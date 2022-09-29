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Баскетбол

Тренер Лейкерс: ЛеБрон с другой планеты, это уж точно

Специалист остался под впечатлением от Джеймса после первых тренировок "озерников".
Сегодня, 16:30
Дарвин Хэм / Getty Images
Дарвин Хэм / Getty Images
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Желая впервые в своей самостоятельной тренерской карьере возглавить команду НБА, Дарвин Хэм получил серьезно испытание в виде Лейкерс.

Неизвестно, как все хорошо или плохо в составе "пурпурно-золотых", но если верить журналисту Майку Труделлу, который пишет об "озерниках", то Хэм остался под сильным впечатлением от главной звезды команды ЛеБрона Джеймса, также выделив других представителей ростера.

"ЛеБрон с другой планеты, это уж точно", - заявил 49-летний тренер, отметив его способность подобрать мяч под своим кольцом и тут же начать атаку своей команды.

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Еще Хэма сильно впечатлили умения пасовать в исполнении Энтони Дэвиса, а также использование свободного пространства Расселлом Уэстбруком. Он считает, что его оппоненты не успевают поставить перед ним защитную стену, из-за чего он быстро прорывается в трехсекундную зону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс Дарвин Хэм
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