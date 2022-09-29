iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Блестящая командная химия: лидер Финикса не разговаривает с тренером уже 4 месяца

Игрок настаивает, что лучше будет делать свое дело на площадке, чем говорить бессмысленные слова.
Сегодня, 13:29
Деандре Эйтон / Getty Images
Деандре Эйтон / Getty Images
0 0 0

Центровой Финикса Деандре Эйтон признался, что не разговаривал с главным тренером Монти Уильямсом с тех пор, как Санз были уничтожены и опозорены Далласом в седьмой игре полуфинальной серии плей-офф Западной конференции в мае этого года.

"Я вообще не разговаривал с ним после игры", — цитирует Эйтона ESPN. "Мои действия скажут лучше, чем слова. Это жизнь. Никого не волнует ее неудобный характер, важно, как ты выступаешь и что ты приносишь на стол. Что сказано, то уже сказано".

Финикс, занявший первое место по итогам регулярного сезона, был выбит Маверикс в матче с 33-очковым отставанием на своем парккете. В том поединке Эйтон отыграл всего 17 минут.

Читай также: "Я не могу бегать и прыгать": Лонзо Болл рискует пропустить сезон-2022/23

У Деандре было напряженное лето: он подписал четырехлетний контракт на 133 миллиона долларов с Индианой, после чего Санз пришлось повторить данное предложение, чтобы не потерять своего ограниченно свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Монти Уильямс Финикс Санз Деандре Эйтон
0 0 0

Статьи по теме

Тренер Лейкерс: ЛеБрон с другой планеты, это уж точно Тренер Лейкерс: ЛеБрон с другой планеты, это уж точно
"Я не могу бегать и прыгать": Лонзо Болл рискует пропустить сезон-2022/23 "Я не могу бегать и прыгать": Лонзо Болл рискует пропустить сезон-2022/23
Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов
Два игрока атаки Манчестер Юнайтед могут пропустить дерби с Манчестер Сити Два игрока атаки Манчестер Юнайтед могут пропустить дерби с Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
"Очень больно": Ванда Нара объявила о расставании с Икарди
просмотров
Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа
просмотров

Последние новости

Формула 116:51
Порше в Формуле 1 не будет - компания отказалась от своих планов
НБА16:30
Тренер Лейкерс: ЛеБрон с другой планеты, это уж точно
Европа15:57
Два игрока атаки Манчестер Юнайтед могут пропустить дерби с Манчестер Сити
Украина15:24
Очередной воспитанник Шахтера стал игроком Зари
Формула 114:57
Формула 1 проведет шесть спринтерских гонок в сезоне-2023
Лига наций14:50
Стало известно, что сказал Петраков в раздевалке после матча с Шотландией
Европа14:32
Нюбель: Нет смысла возвращаться в Баварию, если там будет Нойер
Украина14:20
Измена или клевета: Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность
Формула 113:55
Расклады, при которых Ферстаппен станет чемпионом на Гран-при Сингапура
Европа13:40
Президент ПСЖ замешан в скандале с похищением людей и вымогательством
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK