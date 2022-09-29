Блестящая командная химия: лидер Финикса не разговаривает с тренером уже 4 месяца

Игрок настаивает, что лучше будет делать свое дело на площадке, чем говорить бессмысленные слова.

Центровой Финикса Деандре Эйтон признался, что не разговаривал с главным тренером Монти Уильямсом с тех пор, как Санз были уничтожены и опозорены Далласом в седьмой игре полуфинальной серии плей-офф Западной конференции в мае этого года.

"Я вообще не разговаривал с ним после игры", — цитирует Эйтона ESPN. "Мои действия скажут лучше, чем слова. Это жизнь. Никого не волнует ее неудобный характер, важно, как ты выступаешь и что ты приносишь на стол. Что сказано, то уже сказано".

Финикс, занявший первое место по итогам регулярного сезона, был выбит Маверикс в матче с 33-очковым отставанием на своем парккете. В том поединке Эйтон отыграл всего 17 минут.

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У Деандре было напряженное лето: он подписал четырехлетний контракт на 133 миллиона долларов с Индианой, после чего Санз пришлось повторить данное предложение, чтобы не потерять своего ограниченно свободного агента.