"Я не могу бегать и прыгать": Лонзо Болл рискует пропустить сезон-2022/23

Восстановление игрока после операции на мениске проходит просто ужасно.

Защитнику Чикаго Лонзо Боллу предстоит лечь на операционный стол из-за проблем с коленом, передает BasketNews.

Ему прооперируют поврежденный мениск. Причем это будет уже вторая подобная операция на колене - первая состоялась 20 января 2022 года.

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И, по словам самого Лонзо, восстановление идет далеко не так хорошо, как на это все рассчитывали.

"Я всё ещё не могу играть в баскетбол. Не могу бегать и прыгать. Даже подъём по лестнице всё ещё вызывает боль", - сказал 24-летний игрок.

Во время общения с журналистами в медиа-день главный тренер Буллз Билли Донован признался, что готовится провести сезон без своего подопечного.

Напомним, что ранее с Шарлотт, где выступает его брат ЛаМело, подписал негарантированный контракт еще один брат, ЛиАнджело.