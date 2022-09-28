НБА запретила Карузо менять номер, так как его джерси хорошо продается

После того, как из жизни ушла легенда Бостона Билл Расселл, НБА заявила, что больше ни один игрок не сможет взять себе шестой номер, под которым выступал 11-кратный чемпион. Исключением будут лишь те действующие игроки, которые использовали этот номер в прошлом сезоне.

Одним из таких баскетболистов является защитник Чикаго Алекс Карузо. 28-летний представитель Буллз хотел отказаться от своего шестого номера в память о великом игроке, но получил отказ от руководителей лиги. Причем причина оказалась вовсе не спортивной.

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По информации Yahoo! Sports, НБА аргументировала свой отказ тем, что джерси "Лысой мамбы" входит в топ-75 продаж, а потому лига не хочет, чтобы эти продажи упали из-за смены номера. Алекс же пообещал вспомнить об этом вопросе уже через год.

Алекс Карузо станет последним обладателем шестого номера в истории франшизы Чикаго - еще как минимум год у всех будет возможность приобрести джерси с культовой "шестеркой" Карузо.