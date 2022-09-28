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Баскетбол

НБА запретила Карузо менять номер, так как его джерси хорошо продается

"Лысая мамба" всего лишь хотел отдать дань уважения Биллу Расселлу.
Сегодня, 00:36
Алекс Карузо / Getty Images
Алекс Карузо / Getty Images
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После того, как из жизни ушла легенда Бостона Билл Расселл, НБА заявила, что больше ни один игрок не сможет взять себе шестой номер, под которым выступал 11-кратный чемпион. Исключением будут лишь те действующие игроки, которые использовали этот номер в прошлом сезоне.

Одним из таких баскетболистов является защитник Чикаго Алекс Карузо. 28-летний представитель Буллз хотел отказаться от своего шестого номера в память о великом игроке, но получил отказ от руководителей лиги. Причем причина оказалась вовсе не спортивной.

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По информации Yahoo! Sports, НБА аргументировала свой отказ тем, что джерси "Лысой мамбы" входит в топ-75 продаж, а потому лига не хочет, чтобы эти продажи упали из-за смены номера. Алекс же пообещал вспомнить об этом вопросе уже через год.

Алекс Карузо станет последним обладателем шестого номера в истории франшизы Чикаго - еще как минимум год у всех будет возможность приобрести джерси с культовой "шестеркой" Карузо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Чикаго Буллз Алекс Карузо
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