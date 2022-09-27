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Баскетбол

Дюрант - о запросе обмена: Я знаю, что меня просто так не отдадут, потому что я настолько хорош

Кей Ди впервые высказался о своем желании покинуть Бруклин.
Вчера, 23:18
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images
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Медиа-день - это обычно удобное время для команды НБА, чтобы выступить единым фронтом. Однако это не подходит под тот вариант, когда лучший игрок команды запросил обмен, а затем поставил ультиматум, попросив владельца уволить генменеджера и главного тренера.

Однако это также была возможность для Кевина Дюранта впервые высказаться на эту неудобную для всех тему. Как оказалось, Кей Ди не был удивлен тем, что он, в итоге, остался в Бруклине.

"Я знаю, что я настолько хорош, что меня так просто не отдадут", - цитирует Кевина CBS Sports. "Так что это одна вещь, которую я действительно ценю в Шоне (Марксе) и Джо (Цае). Что-то вроде: "Ты слишком велик, чтобы мы могли отдать тебя так легко, так просто. Так что я все понимаю. Я знаю, кто я такой".

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Не смогла покинуть состав Нетс и другая звезда команды Кайри Ирвинг, которого активно торговал Лейкерс. В итоге Кайри остался в Бруклине, признавшись, что он потерял колоссальные деньги из-за своего принципиального решения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА кевин Дюрант Бруклин Нетс
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