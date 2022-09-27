Ирвинг назвал сумму, которую он потерял, отказавшись от вакцинации

Баскетболист не смог рассчитывать на колоссальные деньги по новому продлению, которое не состоялось.

Звезда Бруклина Кайри Ирвинг признался, что отказался от четырехлетнего продления на сумму более 100 миллионов долларов из-за своего решения не делать прививку от COVID-19.

Из-за своего непривитого статуса защитник Нетс не смог сыграть во многих играх в сезоне НБА-2021/22.

"Я отказался от четырех лет, 100 с чем-то миллионов, решив не прививаться - такое было мое решение", — цитирует слова Ирвинга во время медиа-дня BasketNews.

"Получить контракт и сделать прививку или не прививаться, при этом имея определенную степень неопределенности будущего в лиге, в команде - мне пришлось иметь дело с этой реальной возможностью потери работы из-за своего решения".

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Он ожидал, что условия контракта будут установлены до прошлого сезона, но его непривитый статус помешал этому.

"Мы должны были все это выяснить перед тренировочным лагерем в прошлом году", — сказал Кайри. "И этого просто не произошло из-за того, что я был непривит. Так что я понял их точку зрения, и мне просто пришлось с этим жить. Честно говоря, с этим было трудно смириться".

Несмотря на то, что Ирвинг не смог получить ожидаемое продление, этим летом он воспользовался опцией игрока, по которой заработает 36,5 миллиона долларов в предстоящем сезоне, после чего станет свободным агентом.