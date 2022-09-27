iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Ирвинг назвал сумму, которую он потерял, отказавшись от вакцинации

Баскетболист не смог рассчитывать на колоссальные деньги по новому продлению, которое не состоялось.
Сегодня, 17:54
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images
0 0 0

Звезда Бруклина Кайри Ирвинг признался, что отказался от четырехлетнего продления на сумму более 100 миллионов долларов из-за своего решения не делать прививку от COVID-19.

Из-за своего непривитого статуса защитник Нетс не смог сыграть во многих играх в сезоне НБА-2021/22.

"Я отказался от четырех лет, 100 с чем-то миллионов, решив не прививаться - такое было мое решение", — цитирует слова Ирвинга во время медиа-дня BasketNews.

"Получить контракт и сделать прививку или не прививаться, при этом имея определенную степень неопределенности будущего в лиге, в команде - мне пришлось иметь дело с этой реальной возможностью потери работы из-за своего решения".

Читай также: Карри - о защите титула: Я свеж и в прайме - готов к работе

Он ожидал, что условия контракта будут установлены до прошлого сезона, но его непривитый статус помешал этому.

"Мы должны были все это выяснить перед тренировочным лагерем в прошлом году", — сказал Кайри. "И этого просто не произошло из-за того, что я был непривит. Так что я понял их точку зрения, и мне просто пришлось с этим жить. Честно говоря, с этим было трудно смириться".

Несмотря на то, что Ирвинг не смог получить ожидаемое продление, этим летом он воспользовался опцией игрока, по которой заработает 36,5 миллиона долларов в предстоящем сезоне, после чего станет свободным агентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
0 0 0

Статьи по теме

Харден: За лето я сбросил 45 килограммов, твитните об этом Харден: За лето я сбросил 45 килограммов, твитните об этом
Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА Будивельник сыграет в Кубке Европы ФИБА
Экс-форвард Интера попробовал себя в новом виде спорта Экс-форвард Интера попробовал себя в новом виде спорта
Саутгейт может покинуть стан сборной Англии после ЧМ-2022 Саутгейт может покинуть стан сборной Англии после ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом
просмотров

Последние новости

НБА21:26
Харден: За лето я сбросил 45 килограммов, твитните об этом
Европа21:22
Саутгейт может покинуть стан сборной Англии после ЧМ-2022
Европа20:51
Экс-игрок Манчестер Сити объявил о завершении карьеры
Лига наций20:49
С Луниным, Забарным и Ярмоленко: Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Шотландией
Формула 120:26
Розовый неон и киберпанк: МакЛарен представил специальную ливрею к Гран-при Сингапура и Японии
Европа20:21
Сборная Украины U-21 разгромила Словакию и вышла на молодежный ЧЕ-2023
ММА19:54
Первая в истории: украинка из UFC начала сотрудничество с Playboy
Европа19:44
Месси откажется от возвращения в Барселону, если там будет Пике
Украина19:26
Украина - Словакия: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Европа19:15
Бывший хавбек Челси Оби Микел завершил игровую карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK