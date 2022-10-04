Лидер обороны Оклахомы получил сотрясение мозга на тренировке

Неизвестно, когда игрок сможет вернуться в игру.

Защитник Оклахомы Лу Дорт с большой долей вероятности пропустит начало предстоящего сезона НБА.

Как сообщает Yahoo! Sports, 23-летний баскетболист получил сотрясение мозга во время тренировки Тандер и был помещен под протокол сотрясения.

Сроки восстановления Дорта остаются неизвестными. Так как сезон начинается уже 18 октября, велики шансы, что защитник пропустит первые матчи Оклахомы.

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Это будет первый сезон Дорта по новому пятилетнему контракту, по которому он получит 87,5 миллиона долларов.

В ночь на вторник, 4 октября, Оклахома сыграет предсезонный матч с Денвером. Начало встречи - 04:00 по киевскому времени.