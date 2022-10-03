Шакил О'Нил опасается, что заметно похудевший Уильямсон начнет чаще травмироваться

Поскольку определенный показатель веса стал обязательной частью его нового максимального контракта с Пеликанс, всем стало интересно, как будет выглядеть обновленный Зайон Уильямсон. Спустя несколько месяцев все стали свидетелями похудевшего Зайона, который заметно отличается от своей прошлой версии.

Однако легенда НБА Шакил О'Нил выразил сомнения насчет успешности такой трансформации. В качестве показательного примера он привел самого себя.

"Когда я похудел, я начал травмироваться от контактов с игроками. Когда я был более толстым, я доминировал и не замечал соперников. Они просто фолили на мне, но я не чувствовал этого", - цитирует Шака NBA Analysis. "Послушайте, он хорошо выглядит, я желаю ему всего наилучшего, но он мне нравился, когда он был большим Зайоном".

Zion Williamson catching and finishing an alley-oop with incredible ease. pic.twitter.com/5P3OIODvTw — Oleh Kosel 🇺🇦 (@OlehKosel) October 1, 2022

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"Он большой парень, вы видели, как он прыгал и как он играл? Сейчас он выглядит хорошо, при этом он остается Зайоном. Против него будут жестко играть, будет много контактов, это будут серьезные фолы. Я просто надеюсь, что его новое маленькое тело сможет это выдержать".

Однако О'Нил забыл упомянуть, что в его эпоху баскетбол был более контактным видом спорта, где многие современные фолы не были бы замечены арбитрами.